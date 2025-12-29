Deportivo Cali sacudió el mercado de pases en Colombia al confirmar un proyecto sumamente ambicioso para la temporada 2026, luego de no clasificar a ningún torneo internacional este año. Tras la estelar incorporación del peruano Pedro Gallese, el conjunto ‘azucarero’ cerró la contratación de Emanuel ‘Bebelo’ Reynoso, el talentoso mediocampista argentino con pasado en Boca Juniors y Talleres. Bajo la dirección técnica de Alberto Gamero, el Cali busca dejar atrás las campañas irregulares y el riesgo del descenso, apostando por jugadores de jerarquía internacional para volver a la cima del fútbol colombiano.

La llegada de Reynoso representa el salto de calidad que la hinchada pedía. El cordobés, formado en Talleres, vivió su etapa de mayor exposición en Boca Juniors entre 2018 y 2020, donde ganó tres títulos y destacó por su nivel de juego. Tras un exitoso paso por el Minnesota United de la MLS y un breve regreso al fútbol argentino, ‘Bebelo’ llega a Palmaseca con la misión de ser el ’10′ que se muestre en la Liga BetPlay.

El arco también estará blindado con la experiencia de Pedro Gallese. El ‘Pulpo’ aterriza en Cali tras cinco temporadas de alto nivel en Orlando City de Estados Unidos, donde se convirtió en uno de los mejores porteros de la MLS. Con un currículum que incluye la capitanía de la Selección Peruana y la clasificación al Mundial de Rusia 2018, Gallese buscará aportar seguridad y liderazgo al arco de Deportivo Cali, en busca de pelear por el título a nivel local.

Pero el mercado del Cali no se detiene en estos dos nombres. El club ha oficializado también el regreso de un viejo conocido: Juan Ignacio Dinneno. El delantero argentino, que dejó una huella imborrable en su primera etapa en el cuadro vallecaucano -marcando 26 goles en 48 partidos en 2019), vuelve tras su paso por México y Brasil (Pumas, Cruzeiro y Sao Paulo) para liderar la ofensiva. A él se suman el volante Ronaldo Pájaro y el defensor Fernando Álvarez, quienes complementan un plantel que combina juventud con experiencia.

Pedro Gallese es nuevo fichaje de Deportivo Cali de Colombia | Foto: FPF

Con todos esos refuerzos, y a la espera de algún nombre más, Deportivo Cali se alista para disputar la Liga BetPlay 2026, con un sorteo ya definido para el equipo de Alberto Gamero, que tendrá una prueba de fuego en la primera jornada cuando visite a Jaguares de Córdoba. Este encuentro no solo será el debut oficial de la temporada, sino también la primera oportunidad para que la hinchada vea en acción a sus nuevas figuras.

De hecho, Deportivo Cali quiere cambiar la imagen que dejó en este 2025, donde cerró el año con cinco derrotas en sus últimos seis partidos, ubicado en el puesto 14 del Torneo Clausura, lejos de los primeros ocho clubes que accedieron a la liguilla final por el título. Además de los refuerzos mencionados, el cuadro ‘azucarero’ tiene otros jugadores de recorrido como el defensa Felipe Aguilar, el volante Yeison Gordillo y el delantero Fabián Castillo.

La intención de la directiva y del cuerpo técnico es pelear tanto Liga BetPlay como Copa Colombia en el 2026 y asegurar el regreso a las competencias internacionales. La inversión realizada en figuras como Gallese, Reynoso y Dinenno refleja una reestructuración profunda, impulsada por nuevos inversionistas que buscan devolverle al club su estatus de protagonista y alejarlo definitivamente de la tabla del promedio del descenso.

La expectativa en la ciudad de Cali es grande, y los abonos para la temporada 2026 han comenzado a venderse a un ritmo acelerado. El equipo de Alberto Gamero iniciará la pretemporada con la presión y la ilusión de ser el equipo revelación del campeonato. Para Gallese, este reto representa una oportunidad de oro para seguir vigente y demostrar que sigue siendo uno de los mejores arqueros del continente.

Juan Ignacio Dinenno firmó su regreso a Deportivo Cali tras jugar en Brasil. (Foto: @DeportivoCaliCP)

