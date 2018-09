Descentralizado 2018: ¿qué pasaría si el Torneo Clausura hubiese terminado hoy?

Se jugó la fecha 1 del Torneo Clausura , la última etapa del Descentralizado 2018 y la que define la temporada para los 16 equipos que participan en él. Con unas bases tan confusas pocos saben cómo se define el certamen.

Por eso, y aunque parezca apresurado, te dejamos una guía práctica para que entiendas qué pasaría si el Torneo Clausura hubiese acabado este domingo. ¿Quién es Campeón Nacional? ¿Quién va a la Libertadores? ¿Quién a la Sudamericana? ¿Quiénes perderían la categoría? Todas las respuestas partiendo desde el hipotético caso que el torneo ya hubiese terminado.

1. Título del Torneo Clausura.

Sporting Cristal, al tener mejor diferencia de gol, espera a Cantolao o Melgar, que entrarían a un sorteo (están igualados en todo) para saber quién es el otro finalista por este certamen. La definición es a partido único en cancha neutral.

2. Título Nacional.

a. Si Sporting Cristal gana el título del Torneo Clausura será campeón nacional. Si lo hace Cantolao o Melgar, habrá Play Off.



b. Si Cantolao es campeón del Clausura, no puede pelear el título nacional porque se ubica en el puesto 10 en la tabla de puntaje acumulado, y según el artículo 12, inciso c en el segundo párrafo que dice "El Campeón del Torneo Clausura clasificará a los Play Offs del 2018, siempre y cuando se ubique entre los ocho primeros de la Tabla de Acumulada culminados los tres Torneos". De ser este el caso, Cantolao se queda con el reconocimiento, pero el título nacional lo definen Sporting Cristal, ganador del Torneo de Verano y Apertura, y Melgar, mejor ubicado en la tabla de puntaje acumulado.

c. Si Melgar es campeón del Torneo Clausura, clasificará a la semifinal contra Alianza Lima, mejor ubicado en la tabla de puntaje acumulado después de los que accedieron a los Play Off. El ganador enfrentará a Sporting Cristal por el título nacional.

3. Copa Libertadores.

a. Si Sporting Cristal gana el Torneo Clausura y es campeón nacional clasificará a la Copa Libertadores como Perú 1. Junto a los rimenses irán Melgar y Alianza Lima, mejores ubicados en la tabla de puntaje acumulado, aunque no ganaron ningún título en el año.

b. Si Cantolao gana el Torneo Clausura NO CLASIFICARÁ a la Copa Libertadores por no estar entre los ocho mejores del año y por no pelear el título nacional. En este caso se vuelve al punto 2.b. es decir, Sporting Cristal y Melgar definen el título nacional y clasifican junto a Alianza Lima (mejor ubicado en la tabla de puntaje acumulado después de los que accedieron a los Play Off) a la Copa Libertadores.

c. Si Melgar es campeón del Torneo Clausura, clasifica a las semifinales por el título nacional y automáticamente clasifica a la Copa Libertadores junto con Alianza Lima (mejor ubicado en la tabla de puntaje acumulado después de los que accedieron a los Play Off). Su orden de clasificación dependerá de quién llega a la final y quién se proclama campeón nacional.

4. Copa Sudamericana.

En estos momentos, cualquiera sea el Campeón Nacional o del Torneo Clausura de los casos anteriores, los clasificados serán los que se ubiquen en los puestos 4, 5 y 6 del puntaje acumulado que actualmente son: Municipal, Real Garcilaso y Sport Huancayo.

5. Descenso.

Los dos peores equipos según la tabla de puntaje perderán la categoría de forma directa. Estos son, en estos momentos, Ayacucho FC y Comerciantes Unidos.

Mira cómo va la tabla de posiciones del Torneo Clausura:

PUESTO CLUB PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Sporting Cristal 1 1 0 0 4 0 4 3 2 Cantolao 1 1 0 0 2 1 1 3 3 FBC Melgar 1 1 0 0 2 1 1 3 4 Alianza Lima 1 1 0 0 1 0 1 3 5 Municipal 1 1 0 0 1 0 1 3 6 Real Garcilaso 1 0 1 0 2 2 0 1 7 Sport Huancayo 1 0 1 0 2 2 0 1 8 San Martín 1 0 1 0 0 0 0 1 9 UTC 1 0 1 0 0 0 0 1 10 Ayacucho FC 0 0 0 0 0 0 0 0 11 C. Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0 12 Unión Comercio 1 0 0 1 1 2 -1 0 13 Universitario 1 0 0 1 1 2 -1 0 14 Binacional 1 0 0 1 0 1 -1 0 15 Sport Rosario 1 0 0 1 0 1 -1 0 16 Sport Boys 1 0 0 1 0 4 -4 0

Mira cómo va la tabla de posiciones de puntaje acumulado:

PUESTO CLUB PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Sporting Cristal 30 20 8 2 73 22 51 68 2 FBC Melgar 30 13 13 4 45 34 11 52 3 Alianza Lima 30 14 7 9 41 33 8 49 4 Municipal 30 14 5 11 46 37 9 47 5 Real Garcilaso 30 14 5 11 42 44 -2 47 6 Sport Huancayo 30 12 10 8 47 37 10 46 7 UTC 30 11 12 7 33 34 -1 45 8 Binacional 30 11 9 10 33 32 1 42 9 Sport Rosario 30 12 5 13 44 46 -2 37 10 Cantolao 30 9 10 11 37 41 -4 37 11 San Martín 30 6 15 9 40 41 -1 33 12 Sport Boys 30 7 11 12 35 46 -11 32 13 Unión Comercio 30 8 8 14 33 46 -13 32 14 Universitario 30 6 13 11 35 44 -9 31 15 Ayacucho FC 29 7 5 17 39 55 -16 26 16 C. Unidos 29 4 6 19 28 59 -31 18

