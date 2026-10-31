Sporting Cristal consiguió un triunfo agónico por 3-2 ante Alianza Lima en el estadio Alberto Gallardo. Cuando parecía que el encuentro terminaría igualado, Santiago González apareció en los minutos finales para marcar el tanto de la victoria y desatar la celebración de los hinchas celestes. Un resultado importante para el equipo rimense, que alcanzó los 28 puntos y se colocó en lo más alto de la tabla del Torneo Clausura, junto a Sport Huancayo, cuando restan tres jornadas para el final del campeonato.

Tras este importante resultado, Diego Enríquez conversó con Depor y analizó el presente del conjunto celeste. El arquero se refirió a los goles que ha recibido el equipo en sus últimas presentaciones y explicó que la propuesta ofensiva que mantienen para buscar resultados en cualquier cancha también puede generar espacios que los rivales aprovechan para hacer daño mediante contragolpes y transiciones rápidas.

“Sí, creo que los últimos dos partidos, más que todo, nos han convertido en más goles seguidos, pero el equipo en general está muy bien. A veces cuando uno quiere ir a buscar resultados en todas las canchas, deja un poco de espacios atrás para la contra de ellos, como fue el partido contra Alianza Lima, creo que ellos se encontraron con dos goles de contra o de transiciones que jugaron rápido y nos agarraron no tan bien parados, pero en general el equipo está muy bien. Defensivamente, a pesar de los goles, nos sentimos bien porque también nos llegan a veces de ataque del equipo rival, podemos resolverlo bien”, manifestó.

En esa misma línea, el guardameta también hizo referencia al desarrollo del último compromiso ante Alianza Lima. Enríquez consideró que Sporting Cristal tuvo un buen comienzo y logró controlar las acciones durante los primeros minutos, aunque reconoció que, conforme el equipo buscó tener mayor protagonismo en ataque, terminó descuidando algunos sectores del campo. Por ello, señaló que deberán corregir esos detalles pensando en los próximos encuentros.

“Anteayer fue un partido bastante duro, creo que los primeros minutos lo pudimos controlar muy bien y al querer controlarlo estábamos yendo mucho ataque y a veces descuidábamos un poco las bandas, así que nada, sólo queda corregirse y ir trabajando para lo que viene”, agregó.

Por otro lado, Enríquez valoró la importancia de haber conseguido los tres puntos frente a Alianza Lima, especialmente porque ese resultado permitió que Sporting Cristal alcanzara el primer lugar del Torneo Clausura. Sin embargo, el arquero tiene claro que todavía quedan tres jornadas por disputar y que el plantel deberá mantener la concentración para no dejar puntos en el camino. El primer objetivo será FC Cajamarca, equipo al que recibirán este lunes en el estadio Alberto Gallardo.

“Después del triunfo con el partido de Alianza Lima, nos pudimos colocar primeros y eso es bastante gratificante. Creo que el equipo está muy bien, hay tres partidos importantes, tres finales, que tenemos que ir paso a paso, pensar primero en el FC Cajamarca acá de locales, poder ganar y quedarnos con los puntos, seguir sumando y esperar al final, si se da todo como queremos”, sostuvo.

De esta manera, Sporting Cristal afrontará una nueva final en condición de local. Los dirigidos por Paulo Autuori buscarán vencer a FC Cajamarca para mantenerse en la pelea por el título del Clausura y continuar dependiendo de sus propios resultados en esta recta decisiva del campeonato. Con 28 puntos y tres partidos por delante, el conjunto celeste sabe que no tiene margen para distraerse si quiere cerrar el torneo en lo más alto.

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