Los comentarios de Diego Penny en el podcast Enfocados, donde afirmó que es mejor que Claudio Bravo, generaron controversia en Chile. Las declaraciones del portero peruano, quien juega en Deportivo Garcilaso, trascendieron las fronteras y provocaron reacciones en diferentes medios chilenos, que no tardaron en cuestionarlo. Por ejemplo, el diario La Tercera mencionó: “Hay que tener personalidad”. Como consecuencia de estos comentarios, en Wikipedia se le añadió el apodo de “El hijo de Claudio Bravo” al popular ‘Flaco’, que no tuvo más opción que tomarlo con humor.

Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, como parte de su programa, realizaron una serie de comparaciones entre Diego Penny y otros arqueros. Uno de ellos fue Claudio Bravo, portero de la Selección Chilena, quien jugó en grandes equipos como Barcelona, Manchester City y Real Betis, entre otros. En estas comparativas, el guardameta peruano se colocó por encima de Bravo. “Diego Penny, pero lejos. Él tapó lejos en Barcelona y Manchester City, pero no me gusta su forma de tapar. Para mí, yo soy mejor”, declaró.

Ante estos comentarios, el portero de Deportivo Garcilaso fue cuestionado tanto por hinchas como por la prensa chilena, quienes señalaron que su nivel a lo largo de su carrera futbolística no se compara con el del arquero de la Roja. Los medios realizaron comparaciones de su rendimiento, los equipos donde jugaron, su presente y sus logros. Claudio Bravo, con sus varios años jugando en Europa, mostró una clara distancia en estos aspectos.

Sin embargo, lo que Diego Penny no se imaginó es que sus comentarios sobre el nivel del portero chileno llegarían a tener tanta repercusión. Este jueves, recibió una captura de pantalla donde vio su biografía en el popular portal de información Wikipedia. En una sección que incluye datos como su nombre, edad, fecha de nacimiento y nacionalidad, se encontraba una lista de apodos, donde sorpresivamente el arquero había sumado uno nuevo.

‘El Flaco’, ‘La Libélula’ y ‘Platanazo’ eran algunos de los apodos con los que ya se conocía al arquero que juega en la Liga 1. Sin embargo, luego de generar controversia en territorio chileno, se le añadió el apodo de ‘El hijo de Claudio Bravo’. Así lo evidenció Diego Penny a través de sus redes sociales, quien tomó la situación con humor y acompañó su historia con un mensaje: “¡Gracias Wikipedia por prestarte! Abrazo a mis amigos chilenos (con el emoji de la bandera de Chile)”, escribió vía Instagram.

Es importante aclarar que Wikipedia es una enciclopedia en línea colaborativa donde cualquiera puede editar sus artículos para corregir errores, actualizar información o añadir contenido nuevo. Es posible que algún aficionado haya agregado esta nueva chapa a Penny, dado que cualquier persona puede registrarse en este portal de forma gratuita y contribuir con contenido.

La vez que Penny le ganó un carro a Paolo en una apuesta

Durante la entrevista en Enfocados, Diego Penny compartió una anécdota que lo vincula con Paolo Guerrero. “Una vez en la Videna entrenando, con Paolo apostamos. Él tenía un carro, yo también tenía mi carro, pero apostamos el carro. Le gané”, desveló Diego. El jugador de ‘Garci’ mencionó que el trato fue hace 10 años y que aún no ha recibido el auto, esperando que el delantero lo pague o al menos se lo preste.

“La vez pasada, Guerrero me escribe porque le mandé una foto en Trujillo. Le mando un selfie, con Paolo ahí atrás con su sonrisa, y se molesta conmigo y me dice: ‘¿Tú qué estás hablando?’. Le respondo: ‘Tú eres un ídolo del fútbol peruano, no te puedes estar molestando por esas cosas. Me debes el carro todavía’. Y dice que me lo va a pagar. No sé, voy a esperar. Aunque sea una semana, que me lo preste una semana, que me lo preste una semanita”, concluyó Penny.

El presente de Diego Penny

Tras su paso por Alianza Atlético en la temporada 2022, Diego Penny fichó por el recién ascendido Deportivo Garcilaso en el 2023, donde continúa hasta la actualidad. En lo que va de la presente campaña de la Liga 1, el ‘Flaco’ disputó 16 compromisos, 11 por el torneo local y cinco por la Sudamericana, encajando 21 goles y solo dejando su portería en cero en cinco oportunidades. Un detalle no menor es que en este curso, fue expulsado en tres ocasiones en el campeonato nacional.

