Hace algunos días se hizo pública una entrevista en el programa La fe de Cuto con Jean Deza, jugador de Alianza Atlético de Sullana, donde expresó fuertes críticas hacia Diego Rebagliati, acusándolo de apropiarse de un porcentaje de los ingresos generados por uno de sus contratos. Frente a tales declaraciones, el comentarista deportivo respondió durante su participación en el espacio Después de Todo de Movistar Deportes, buscando aclarar la situación y defenderse.

Dentro del marco del programa conducido por el exfutbolista Luis Alberto Guadalupe, Deza expresó una seria acusación en contra de Rebagliatti . Con palabras firmes, declaró: “Al señor (Diego) Rebagliati, que la pega de angelito y de angelito no tiene nada, acuérdate que en mi contrato te llevabas 500 dólares todos los meses, quiero que desmientas eso”.

Frente a estas circunstancias, el domingo 31 de marzo, en la más reciente emisión de Después de Todo, el presentador y exfutbolista tomó la palabra para presentar su versión de los hechos, señalando que desde el 2015 dejó de actuar como representante de futbolistas para enfocarse exclusivamente en el periodismo deportivo.

“Trabajé como empresario de futbolista entre 2008 y principios de 2015, entre esos estaba Jean Deza, en 2013, cuando fue transferido de la USMP al Montpellier de Francia. Desde que Daniel Peredo me invitó a Radio Capital, en noviembre del 2015, solamente me he dedicado a hacer periodismo deportivo, no he vuelto a representar a un futbolista o técnico, ni a hacer un negocio con algún equipo”, comenzó diciendo Rebagliatti.

“También quiero aclarar que en ningún medio cobramos por dar opiniones, ningún representante nos paga, no necesitamos de eso, no nos prestamos para ese juego y es absolutamente falso lo mencionado en esa entrevista de que nos pagan para que hablemos bien o mal de algún jugador. Nuestras opiniones les puede gustar, puede parecerles correctas o incorrectas, pero siempre son desde lo que realmente pensamos”, concluyó el presentador deportivo.





El presente del nuevo club de Jean Deza

Jean Deza salió lesionado a los 38 minutos en el compromiso entre Alianza Atlético y Sport Boys (igualaron 0-0), por la novena jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto. Al respecto, el club norteño no se ha pronunciado sobre la situación del jugador en mención. De otro lado, el ‘Vendaval’ se ubica en la doceava casilla del certamen peruano con nueve unidades, producto de dos victorias, tres empates y cuatro derrotas.

En la próxima fecha, el conjunto de Jorge Espejo tendrá que visitar a Universitario de Deportes en el Monumental de Ate, con la única consigna de sacar los tres puntos para comenzar a alejarse de los últimos lugares. El partido frente a los cremas está pactado para este viernes 5 de abril desde las 8:30 p.m.

El CV de Jean Deza

Alianza Atlético será el décimo equipo peruano que defienda Jean Deza en el fútbol peruano. Antes de su aventura con el club de Sullana, el jugador nacional se puso las camisetas de la Universidad San Martín, Alianza Lima, Sport Huancayo, UTC, Deportivo Binacional, Carlos Stein, ADT, Cienciano y Alianza Universidad.

A ello, se suma que el futbolista peruano también pasó por el Viejo Continente, jugando por MŠK Žilina (Eslovaquia), Montpellier Hérault S.C. (Francia) y Levski Sofía (Bulgaria). Precisamente, fue el cuadro eslovaco el único que le permitió celebrar títulos, luego de alcanzar la Superliga y la Copa de ese país en 2012.

Ojo a un detalle, Jean Deza también tuvo una etapa con la camiseta de la Selección Peruana: en el 2014, tuvo su debut en un amistoso contra Inglaterra (ganaron los europeos 3-0 en Londres). En aquella época, la blanquirroja era dirigida por Pablo Bengoechea.





