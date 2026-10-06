A pocos días para la reanudación de la Liga 1, donde Universitario de Deportes afrontará un partido clave ante Melgar en el Estadio Monumental, se viene instalando una duda alrededor del conjunto merengue. El protagonista de esta interrogante es Diego Romero, quien en estos momentos continúa concentrando con la Selección Peruana para afrontar el último compromiso amistoso en esta fecha FIFA, en el enfrentamiento frente a Colombia en el NU Stadium de Miami.

La temporada de Diego Romero está siendo irregular y hasta el momento no ha demostrado ser el portero con proyección que todos esperaban en Universitario, sobre todo después de la experiencia que sumó estando un año en Argentina, aunque sin continuidad en Banfield. Este rendimiento inconsistente se vio reflejado el último fin de semana en la derrota de Perú por 2-0 a manos de Canadá, donde ‘Chiquito’ quedó retratado en el segundo tanto y no dio seguridad bajo los tres palos.

Precisamente por eso se viene hablando de su titularidad en Universitario, si esta seguirá siendo respaldada por Fabián Bustos ahora que tomó el buzo del equipo tras la salida de Héctor Cúper. El argentino ya lo dirigió en el 2024 y conoce sus cualidades, pero eso no quiere decir que su presencia en la portería crema se dé por descontada, ya que Miguel Vargas sigue siendo su competencia directa.

Diego Romero fue titular con la Selección Peruana en la derrota por 2-0 ante Canadá. (Foto: ITEA Sports)

En ese sentido, según informaron en el programa Modo Fútbol, Diego Romero seguirá siendo titular en Universitario a pesar de las dudas que existen sobre su actual momento, pues desde el comando técnico de Bustos siguen confiando en sus capacidades. Eso sí, tanto él como Vargas están comenzando desde cero y este escenario podría cambiar si el canterano crema flaquea en los próximos encuentros.

De esta manera, salvo un cambio de último momento, Romero será el portero titular de la ‘U’ este fin de semana contra Melgar, un encuentro crucial en la lucha por el Torneo Clausura. En la interna del club son conscientes de que no pueden fallar frente al ‘Dominó’, pues eso podría significar perder terreno en la parte alta de la tabla de posiciones y poner en juego el tan ansiado tetracampeonato.

Hay que recalcar que la única baja confirmada en Universitario para este duelo es la de Matías Di Benedetto, quien si bien ya entrena con el primer equipo, no está del todo recuperado de la lesión muscular de primer grado en el muslo posterior derecho que sufrió en un entrenamiento a mediados de septiembre, la misma que lo dejó fuera de la derrota por 4-0 ante Deportivo Garcilaso. El departamento médico sigue de cerca su evolución para saber si estará disponible para la siguiente jornada.

Fabián Bustos tendrá la última palabra sobre la titularidad de Diego Romero. (Foto: Universitario)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de su última derrota por 4-0 a manos de Deportivo Garcilaso, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Melgar, en el compromiso correspondiente a la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el sábado 10 de octubre desde las 7:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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