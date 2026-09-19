Sporting Cristal volvió a sonreír. El conjunto celeste derrotó 3-1 a Atlético Grau en el estadio Alberto Gallardo y sumó su tercer triunfo consecutivo, confirmando su recuperación en el torneo local tras la derrota sufrida en Sullana.
Luego del encuentro, Santiago González destacó el compromiso del plantel para revertir aquella caída y cumplir con el objetivo que se habían trazado internamente, con miras
“Nosotros después de la derrota en Sullana hablamos con el grupo, dijimos que teníamos que ganar tres partidos para prendernos ahí en el torneo, así que lo hicimos”, señaló el atacante celeste a las cámaras de L1 Max.
González consideró que Sporting Cristal atraviesa un buen momento, aunque pidió mantener la concentración para continuar por el mismo camino.
“Tenemos que seguir de esta manera, seguir luchando, seguir jugando como lo venimos haciendo, que creo que venimos muy bien. Creo que vamos por buen camino y lo importante ahora no es relajarse, sino seguir metiéndole como venimos y vamos a lograr cosas importantes”, sostuvo.
Asimismo, el futbolista resaltó una de las principales características que viene mostrando el equipo: la solidaridad entre sus jugadores, especialmente en la labor defensiva.
“Creo que somos un equipo solidario, sale uno, el otro lo cubre. Creo que en ese aspecto estamos muy bien, así que tenemos que seguir de esta manera”, concluyó.
TE PUEDE INTERESAR
- Santiago Arias y una grave acusación tras el adiós de Cienciano: “Nos ofrecieron dinero para hacernos expulsar”
- “Tienen tres años de existencia”: Melgarejo cuestionó que City Torque se llame el ‘Papá de América’
- Oslimg Mora, de lateral perdido en Alianza al nuevo ‘Tapia’ de Mano: su historia con Desio y cómo se reinventó en Boys para volver a la selección
- Wilder Cartagena habló de su regreso a la selección: “Este llamado es muy especial para mí”
- Con un regreso y dos sorpresas: los convocados en Universitario para enfrentar a Deportivo Garcilaso
- Mano Menezes no le cierra las puertas a Renato Tapia: zanja polémica por su no convocatoria