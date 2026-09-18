Universitario de Deportes viene de vencer 2-1 a Alianza Lima en el clásico del fútbol peruano y trepar a la punta en solitario del Torneo Clausura, aprovechando el traspié de Deportivo Garcilaso, que cayó 1-0 ante Sport Boys en el Callao. El fixture, en ese sentido, quiso que la próxima fecha se vean las caras tanto cremas como imperiales, en un duro reto para Héctor Cúper, quien pondrá a prueba su poderío en la altura cusqueña.

De momento, hay novedades y confirmaciones de jugadores que saldrán de la lista de convocados, con respecto al clásico, por decisión propia del mismo entrenador argentino. Para empezar, Edison Flores, Horacio Calcaterra y José ‘Tunche’ Rivera no serán convocados para este compromiso, pese a no sufrir ninguna lesión o imprevisto de último momento.

La decisión, naturalmente, obedece a una decisión de Cúper de optar por otra opciones para armar su once y también su banca de suplentes, aguardando alguna estrategia dependiendo del desarrollo del partido ante el ‘Rico Garci’. Otra baja, pero en este caso por lesión, es Matías di Benedetto.

En el caso del ‘Tano’, es casi un hecho que su reemplazante en la zaga central será Anderson Santamaría. Otro que vuelve a la convocatoria es Juan Manuel Requena, quien se ausentó por decisión técnica en el clásico y habían rumores de que iba a estar fuera por varias fechas. Sin embargo, Cúper decidió darle otra oportunidad.

Eso sí, el regreso más llamativo es el de Bryan Reyna. El ‘Picante’ vuelve a salir en lista luego de casi cuatro meses, cuando entró en los últimos minutos ante Sport Huancayo el pasado 31 de mayo. Además, Jordan Guivin también entrará en la lista de convocados para este compromiso.

Matías Di Benedetto será baja en este partido por lesión. (Foto: @universitario)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de vencer por 2-1 a Alianza Lima, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Deportivo Garcilaso, en el compromiso correspondiente a la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el sábado 19 de septiembre desde las 6:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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