Cienciano quedó eliminado de la Copa Sudamericana 2026 luego de caer 3-0 ante Montevideo City Torque en el estadio Centenario. El conjunto cusqueño no pudo defender la ventaja de 2-0 conseguida en la ida y se despidió del certamen en los cuartos de final, tras una remontada del equipo uruguayo.

Tras el encuentro, Horacio Melgarejo analizó lo ocurrido y reconoció que Montevideo City Torque fue superior en la revancha. El entrenador argentino recordó lo que había señalado después del partido de ida y fue contundente al establecer una comparación entre ambos compromisos.

“Yo dije en Cusco que hubo un solo equipo, fue Cienciano, y fue verdad. Anoche hubo un equipo solo que fue City y es lo que pienso”, manifestó Melgarejo, quien también felicitó al cuadro uruguayo por conseguir la clasificación a las semifinales de la competencia.

Sin embargo, el técnico del ‘Papá’ no dejó pasar la publicación realizada por Montevideo City Torque después de la clasificación. El conjunto uruguayo celebró su pase a la siguiente ronda con la frase “El Papá de América”, algo que generó una respuesta directa por parte del estratega cusqueño.

“Papá de América no puede ser nunca si hace tres años que existe tampoco. Papá América es Cienciano, que ganó un título en el fútbol peruano”, señaló Melgarejo. Luego reconoció el crecimiento del rival y destacó el trabajo que viene realizando desde su incorporación al City Football Group.

“City Torque está haciendo muy buen trabajo. Es un equipo nuevo, con grandes futbolistas, con gran cuerpo técnico, con una inversión importante desde un grupo que todos sabemos”, agregó el entrenador. No obstante, también lanzó otra crítica al referirse a la asistencia de público en el Centenario: “Tuvieron que regalar entradas para que vaya gente”.

Más allá de sus declaraciones sobre el conjunto uruguayo, Melgarejo asumió la responsabilidad por la derrota de Cienciano. El técnico evitó cuestionar a sus futbolistas y aseguró que el planteamiento utilizado en Montevideo fue responsabilidad exclusivamente suya.

“El único responsable de la derrota de ayer fui yo, eso no hay duda. A los chicos nada por reprocharles ni mucho menos. 26 leones que dieron la vida, eso está clarísimo. Si hay algo que reprochar es el planteamiento, es todo culpa mía”, sostuvo el DT.

Cienciano se despide así de una campaña internacional en la que alcanzó los cuartos de final de la Copa Sudamericana, después de superar a Lanús y Botafogo en las rondas anteriores. Ahora, el conjunto cusqueño deberá concentrarse nuevamente en el Torneo Clausura, donde todavía tiene nueve jornadas por disputar.

TE PUEDE INTERESAR