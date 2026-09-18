La Selección Peruana, al mando de Mano Menezes, se alista para la próxima fecha y los amistosos ante Estados Unidos, México, Canadá y Colombia. De hecho, cuatro partidos claves para que el DT pueda ir armando su once base y conozca también nuevos jugadores para ir probando y considerando a futuro. Eso sí, el brasileño aseguró que no descarta a ningún futbolista, más allá de no haberlo convocado esta vez, como es el caso de Renato Tapia.

Precisamente, Mano Menezes recordó un amigo en común que tiene con el ‘Cabezón’. “Su médico en su club (Al Wasl) es mi amigo personal, trabajamos juntos en Flamengo. Tenemos interés en todos. Siempre dije desde el primer momento que llegué aquí, estamos siguiendo el proceso de renovación, es momento de encontrar algunos jugadores, más allá de Lapadula que tiene una edad avanzada, pero el camino sigue”, declaró a Movistar Deportes.

Además, uno de los jugadores en su posición y que sí fue citado es Wilder Cartagena. El DT de la Selección Peruana explicó su llamado. “Vamos a ver a Cartagena para el partido con Estados Unidos porque Cartagena está ahí y es práctico para observarlo”, señaló.

Por último, dejó un mensaje sobre los amistosos que se vienen. “Vamos a jugar contra adversarios de jerarquía y es importante que nos miren”, apuntó. A la espera de uno o dos amistosos más antes de fin de año, el calendario de la Bicolor ya está prácticamente decidido.

Mano Menezes dio su convocatoria de 26 jugadores. Foto: @SeleccionPeru

Los convocados de Perú para los amistosos:

Porteros: Pedro Gallese (Deportivo Cali), Diego Romero (Universitario) y Matías Córdova (Comerciantes Unidos).

Pedro Gallese (Deportivo Cali), Diego Romero (Universitario) y Matías Córdova (Comerciantes Unidos). Defensores: César Inga (Universitario), Erick Noriega (Gremio), Fabio Gruber (Mainz 05), Marco Huamán (Alianza Lima), Marcos López (Copenhague), Matías Zegarra (Melgar), Miguel Araujo (Miguel Araujo), Oliver Sonne (Burnley) y Renzo Garcés (Alianza Lima).

César Inga (Universitario), Erick Noriega (Gremio), Fabio Gruber (Mainz 05), Marco Huamán (Alianza Lima), Marcos López (Copenhague), Matías Zegarra (Melgar), Miguel Araujo (Miguel Araujo), Oliver Sonne (Burnley) y Renzo Garcés (Alianza Lima). Mediocampistas: André Carrillo (Corinthians), Jairo Concha (Universitario), Jairo Vélez (Alianza Lima), Jesús Pretell (LDU de Quito), Oslimg Mora (Sport Boys), Rodrigo Vilca (Comerciantes Unidos), Yoshimar Yotún (Sporting Cristal) y Wilder Cartagena (Orlando City).

André Carrillo (Corinthians), Jairo Concha (Universitario), Jairo Vélez (Alianza Lima), Jesús Pretell (LDU de Quito), Oslimg Mora (Sport Boys), Rodrigo Vilca (Comerciantes Unidos), Yoshimar Yotún (Sporting Cristal) y Wilder Cartagena (Orlando City). Delanteros: Adrián Ugarriza (Kiryat Shmona), Alex Valera (Universitario), Bassco Soyer (Gil Vicente), Gianluca Lapadula (Universitario), Jhonny Vidales (Melgar) y Piero Magallanes (Sport Huancayo).

¿Cuáles serán los amistosos de Perú?

La Selección Peruana afrontará cuatro partidos amistosos entre finales de septiembre y comienzos de octubre. El primer encuentro será frente a Estados Unidos, el sábado 26 de septiembre a las 3:30 p.m. (hora peruana), en el Inter&Co Stadium de Orlando, Florida. Luego, el martes 29, la ‘Bicolor’ se medirá con México desde las 8:00 p.m. en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey.

La segunda parte de la gira se desarrollará en octubre. Perú enfrentará a Canadá el sábado 3 de dicho mes a la 1:00 p.m. en el Estadio Saputo de Montreal. Finalmente, cerrará esta serie de amistosos el martes 6 ante Colombia, a las 6:00 p.m., en Miami. La FPF ya oficializó las fechas, horarios y escenarios para los cuatro compromisos.

¿En qué canales se verán los amistosos de Perú?

Los cuatro amistosos de la ‘Bicolor’ podrán seguirse en Perú a través de América Multimedia, que adquirió los derechos para transmitir los encuentros de la Selección Peruana. La señal estará disponible mediante América TV y sus plataformas digitales, por lo que los hinchas podrán seguir los partidos tanto por televisión como mediante las opciones online del grupo.

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