Wilder Cartagena volverá a vestir la camiseta de la Selección Peruana. El volante de Orlando City fue incluido por Mano Menezes en la convocatoria de 26 jugadores para los próximos amistosos internacionales de la Bicolor. Su regreso se da después de un largo periodo de recuperación que lo mantuvo alejado de las canchas y de las últimas convocatorias.

El mediocampista reconoció que este llamado tiene un significado especial debido a todo lo que tuvo que atravesar durante su recuperación. “Es muy especial este llamado. Todos saben que tuve un proceso largo de recuperación de la lesión anterior que tuve y eso hizo que también me aleje un poco de la selección”, señaló Cartagena para Area Sports Network.

Cartagena sufrió una grave lesión en el tendón de Aquiles en enero de 2025, cuando disputaba un amistoso con Orlando City. A partir de ese momento inició un proceso de recuperación que lo alejó de la actividad durante un periodo prolongado. Su último partido con la Bicolor había sido el 15 de noviembre de 2024, en el empate ante Chile por las Eliminatorias Sudamericanas.

Ahora, ya recuperado y con minutos nuevamente en Orlando City, el volante recibió la oportunidad de regresar al combinado nacional. “Ahora ya estoy bien y volver de esta manera me causa mucha felicidad. Yo siempre estaré muy orgulloso de vestir la camiseta de la selección, llevar estos colores siempre será un orgullo para mí”, manifestó el futbolista.

El regreso de Cartagena se dará durante una gira internacional que tendrá cuatro amistosos para la Selección Peruana. El equipo de Mano Menezes enfrentará a Estados Unidos el 26 de septiembre en Orlando y posteriormente se medirá con México el 29 de septiembre en Nueva Jersey.

La Bicolor continuará su recorrido por Norteamérica con los encuentros frente a Canadá, el 3 de octubre en Montreal, y Colombia, el 6 de octubre en Miami. Para Cartagena, estos partidos representarán la posibilidad de volver a competir con la selección después de una ausencia marcada por su proceso de recuperación.

El volante también llega a una convocatoria en la que Mano Menezes ha combinado futbolistas de experiencia internacional con nuevos nombres. Cartagena comparte la lista con jugadores como André Carrillo, Yoshimar Yotún y Gianluca Lapadula, además de jóvenes convocados como Piero Magallanes.

De esta manera, Wilder Cartagena inicia nuevamente su camino con la Selección Peruana después de una etapa complicada por su lesión. El mediocampista de Orlando City tendrá ahora la oportunidad de volver a defender los colores nacionales y demostrar que está nuevamente listo para competir al máximo nivel. “Por ello estoy muy contento de que se me haya dado la oportunidad nuevamente de estar en una convocatoria”, sentenció.

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