La Selección Peruana se alista para afrontar su primer amistoso de noviembre ante Rusia, y desde el otro lado ya empiezan a calentar el ambiente. Valeri Karpin, entrenador del combinado europeo, brindó declaraciones en conferencia de prensa y explicó cómo afrontará el duelo frente a la Bicolor, el cual se disputará el próximo miércoles 12 de noviembre en San Petersburgo. El estratega ruso, que viene de encadenar varios triunfos consecutivos, aseguró que no habrá grandes cambios en su convocatoria y que priorizará mantener el ritmo colectivo mostrado en los últimos encuentros.

En ese sentido, Karpin dejó en claro que no improvisará con nombres nuevos ni ensayos arriesgados. El DT ruso sostuvo que su intención es seguir trabajando con los futbolistas que ya conocen su metodología, buscando consolidar la idea de juego que ha venido construyendo desde su llegada al banquillo. Además, mostró su preocupación por el poco tiempo de preparación disponible antes del choque frente a Perú.

“En esta concentración nos centraremos principalmente en jugadores familiarizados con nuestros requisitos y metodología de trabajo. No habrá grandes sorpresas ni modificaciones en la plantilla”, declaró el entrenador en conversación con la Federación de Fútbol de Rusia (RFU).

El técnico, recordado por su paso como jugador en el Celta de Vigo, señaló también que el calendario local ha complicado la planificación del equipo. “Tenemos dos partidos en casa próximamente, pero disponemos de muy poco tiempo para prepararlos. Les deseo a todos los jugadores una buena jornada de liga, pero sobre todo, que eviten lesiones”, sostuvo el estratega de 55 años.

Rusia llega a este amistoso en un gran momento. Desde septiembre del 2023, el cuadro de Karpin no conoce la derrota y suma victorias ante rivales como Camerún, Serbia, Irán y Bolivia. A pesar de no participar en torneos oficiales por sanción, el equipo ha sabido mantenerse activo con partidos amistosos, mostrando un estilo sólido y ofensivo.

Entre los convocados para esta nueva fecha FIFA destacan figuras que militan en ligas importantes de Europa, como Matvey Safonov (PSG), Aleksandr Golovín (Mónaco) y Aleksei Miranchuk (Atlanta United, ex Lokomotiv Moscú). Una base experimentada y competitiva que Karpin confía en mantener a lo largo del proceso.

“Estamos muy ilusionados con los partidos contra Perú y Chile. Queremos deleitar a nuestra afición y demostrar nuestro nivel con un juego de calidad y un resultado positivo”, añadió el DT ruso, evidenciando la confianza que reina en el grupo tras los últimos resultados.

La selección peruana viajó a Rusia para los amistosos de fecha FIFA frente a la selección local y Chile. Conoce todos los detalles de su llegada.

¿Cuándo serán los partidos de Perú frente a Rusia y Chile?

Los partidos de Perú frente a Rusia y Chile, ambos a disputarse en territorio ruso, están programados para el miércoles 12 de noviembre y el martes 18, respectivamente. El primero de ellos comenzará a las 12:00 p.m. (horario peruano) y el segundo a las 11:00 a.m.

¿En qué canales de verán los amistosos de Perú contra Rusia y Chile?

En cuanto a la transmisión de los amistosos de Perú, esta estará a cargo de Movistar Deportes por la señal de cable, disponible en los canales 003 y 703 HD de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). Por señal abierta, el choque de verá por ATV (Canal 9) y América TV (Canal 4). Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

