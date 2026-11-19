En su primera temporada en Primera División, CD Moquegua logró salvarse del descenso en la última jornada del Torneo Clausura, en gran medida por la experiencia de José Soto al tomar un fierro caliente en el momento más decisivo de la temporada. Asimismo, un futbolista extranjero supo dar la cara en este segundo semestre de la Liga 1 2026, marcando tres goles y dando dos asistencias: Édgar Lastre.

Aunque no pudo sostener sus números del Torneo Apertura, el ecuatoriano cerró el año con nueve tantos y cinco pases de goles, contabilizando sus 35 partidos entre Liga 1 y Copa de la Liga. Ahora que finalizó su vínculo contractual con el CD Moquegua, el extremo volvió a su país y al arribar fue interceptado por un grupo de periodistas locales, quienes lo entrevistaron para conocer cuál será su futuro de cara al 2027.

En primera instancia, Édgar Lastre agradeció la bendición de Dios por ponerle este reto en el fútbol peruano y se mostró optimista por lo que se le viene. “Estoy primero agradecido con Dios por la oportunidad brindada. Ha sido un año en mi carrera futbolística muy espectacular. Dios ha sido bueno conmigo y estoy muy agradecido con él. Espero que las cosas se sigan dando”, sostuvo.

Édgar Lastre marcó nueve goles con el CD Moquegua en la temporada 2026. (Foto: CD Moquegua)

En otro momento de la charla con los hombres de prensa, Lastre fue consultado sobre la decisión que tomará pensando en la próxima temporada, especialmente por los rumores que surgieron en los últimos días. Y es que tras su destacada campaña en la Liga 1 2026, el futbolista de 27 años fue vinculado con Alianza Lima y algunos medios aseguraron que tenía otros pretendientes del fútbol peruano.

“De eso se encarga ya mi representante, Jonathan Córdova. Creo que sí hay muchas propuestas y eso es importante, tener trabajo. Espero escoger la mejor (oferta)”, aseguró, dejando en claro que por ahora no hay nada concreto y esperará a que su representante esclarezca el panorama cuando haya un ofrecimiento formal.

Eso sí, Lastre afirmó que si el CD Moquegua decide proponerle la extensión de su contrato para el 2027, tendrán la prioridad a modo de agradecimiento por el respaldo que le dieron al ficharlo en este 2026. “CD Moquegua siempre va a ser escuchado primero por ser el club que me abrió las puertas y donde pude mostrar bien mi talento”, acotó.

“Estoy agradecido con el fútbol peruano, porque nos ha brindado la oportunidad. Podemos demostrar nuestro fútbol y demostrar que somos capaces de muchas cosas. Destaco que ha aumentado su potencia”, aseveró. De momento, Édgar Lastre disfrutará de sus vacaciones mientras la Liga 1 2026 cierra el telón con los play-offs. Es un hecho que en las próximas semanas tendremos novedades sobre su futuro.

Hasta el momento no hubo un contacto formal entre Alianza Lima y el entorno de Édgar Lastre. (Foto: Alianza Lima)

¿Cuándo comenzará la Liga 1 2027?

La Liga 1 2027 tiene como fecha tentativa de inicio el viernes 22 o sábado 23 de enero, según adelantó Jesús González, gerente de la Liga de Fútbol Profesional Peruana, en declaraciones al programa Hablemos de MAX. De esta manera, el campeonato peruano comenzaría durante la segunda quincena de enero, con los clubes trabajando desde diciembre en la conformación de sus planteles y la pretemporada.

Sin embargo, todavía falta que la fecha sea ratificada por las comisiones correspondientes de la organización. La planificación también contempla ajustes en el calendario por las consecuencias que pudiera generar el Fenómeno de El Niño alrededor del país. Por ahora, el 22 o 23 de enero es la referencia inicial para el comienzo de una nueva temporada del fútbol peruano.

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