Carlos Cáceda le puso punto final a una de las etapas más importantes de su carrera profesional. El guardameta nacional dejará Melgar después de ocho temporadas defendiendo el arco rojinegro, convirtiéndose en uno de los referentes del equipo arequipeño. De esta manera, la ‘Pantera’ se prepara para afrontar un nuevo desafío tras varios años al pie del Misti.

“Gracias por tu profesionalismo y compromiso al defender nuestro arco y este glorioso escudo durante ocho temporadas al pie del Misti. ¡Mucho éxito en lo que venga, Chani!”, publicó la institución arequipeña en su mensaje de despedida. Cáceda llegó al conjunto rojinegro en 2019 y, con el paso de los años, se convirtió en uno de los referentes del plantel, siendo protagonista de importantes campañas nacionales e internacionales.

Uno de los momentos más recordados de su paso por Melgar ocurrió en la Copa Sudamericana 2022. El equipo dirigido entonces por Pablo Lavallén consiguió una histórica clasificación a las semifinales del certamen continental, luego de eliminar a Internacional de Porto Alegre en los cuartos de final. Tras igualar sin goles en los dos encuentros, la llave se definió desde el punto de penal en Brasil.

En aquella definición, Cáceda se convirtió en el gran héroe de la noche al atajar tres penales consecutivos. El arquero peruano detuvo los remates de los brasileños y permitió que el ‘Dominó’ consiguiera una clasificación histórica, dejando en el camino a uno de los favoritos del torneo. Posteriormente, Melgar llegó hasta las semifinales, instancia en la que quedó eliminado frente a Independiente del Valle.

Sin embargo, su última temporada en Arequipa estuvo marcada por una situación diferente. Durante el 2026, el guardameta perdió protagonismo en el equipo y terminó relegado ante el crecimiento de Jorge Cabezudo, quien se ganó la confianza del comando técnico. Cáceda disputó nueve encuentros oficiales durante la campaña, acumulando 810 minutos y recibiendo 17 goles, cifras que reflejan la menor continuidad que tuvo respecto a años anteriores.

¿Dónde jugará Carlos Cáceda en 2027?

Con su salida de Melgar, el futuro del experimentado guardameta comienza a generar expectativa en el mercado de fichajes. Su contrato con la institución rojinegra finaliza el 31 de diciembre de 2026 y existen clubes de Lima interesados en contar con sus servicios para la próxima temporada. Su entorno ya trabaja en encontrarle un nuevo destino.

Uno de los equipos que aparece en el panorama es Alianza Lima, que ya había mostrado interés en el arquero durante el mercado de mitad de año, cuando buscaba alternativas para reforzar su portería tras la salida de Guillermo Viscarra. Sporting Cristal también evaluó anteriormente su incorporación como una opción para competir por el puesto con Diego Enríquez.

¿Cuándo comenzará la Liga 1 2027?

La Liga 1 2027 tiene como fecha tentativa de inicio el viernes 22 o sábado 23 de enero, según adelantó Jesús Gonzales, gerente de la Liga de Fútbol Profesional Peruana, en declaraciones al programa Hablemos de MAX. De esta manera, el campeonato peruano comenzaría durante la segunda quincena de enero, con los clubes trabajando desde diciembre en la conformación de sus planteles y la pretemporada.

Sin embargo, todavía falta que la fecha sea ratificada por las comisiones correspondientes de la organización. La planificación también contempla ajustes en el calendario por las consecuencias que pudiera generar el Fenómeno El Niño alrededor del país. Por ahora, el 22 o 23 de enero es la referencia inicial para el comienzo de una nueva temporada del fútbol peruano.

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