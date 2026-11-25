El cierre de la temporada 2026 dejó varias reflexiones en Sporting Cristal. El conjunto rimense no consiguió los objetivos que se había trazado y terminó sin posibilidades de disputar las semifinales del Torneo Clausura ni pelear por el título nacional. En medio de ese panorama, uno de sus futbolistas decidió pronunciarse sobre lo ocurrido durante el año.

Se trata de Agustín Álvarez Wallace, quien utilizó sus redes sociales para compartir un mensaje de autocrítica luego de finalizar su participación con el equipo bajopontino. El mediocampista uruguayo hizo un balance de lo vivido durante la temporada y reconoció que el plantel pudo conseguir mejores resultados.

“Terminamos una temporada en la que no conseguimos el objetivo que nos habíamos propuesto. Nos queda la sensación de que podíamos haber dado más y la autocrítica necesaria para reconocer aquellas cosas en las que debemos mejorar”, escribió el futbolista.

Sin embargo, el volante también rescató algunos aspectos positivos de su experiencia en el conjunto celeste. En ese sentido, destacó el compromiso de sus compañeros y el trabajo realizado por el grupo, pese a que los resultados no terminaron acompañándolos durante la campaña.

“No fue el final que queríamos, pero también me quedo con muchas cosas positivas, con los aprendizajes, el crecimiento y el compromiso de un grupo que nunca dejó de trabajar”, agregó Álvarez Wallace en su publicación.

Por otro lado, el uruguayo tuvo palabras de agradecimiento para las personas que lo acompañaron durante su etapa en Sporting Cristal. En especial, se dirigió a los hinchas rimenses, quienes estuvieron presentes incluso en los momentos complicados que atravesó el equipo a lo largo del campeonato.

En esa línea, el mediocampista reconoció el respaldo de la afición celeste y agradeció el acompañamiento recibido durante el año. Su mensaje llegó después de una temporada en la que el cuadro dirigido por Roberto Mosquera no pudo alcanzar las metas deportivas que se había planteado a pesar de quedarse con la Copa de la Liga.

¿Qué pasará con Agustín Álvarez Wallace en Sporting Cristal?

Más allá de sus declaraciones, el futuro del volante uruguayo todavía no está definido. De acuerdo con la información de Denilson Barrenechea, existen opiniones divididas dentro de la directiva de Sporting Cristal sobre su continuidad. Por ahora, no se ha tomado una decisión y tampoco existe un convencimiento unánime sobre su permanencia en el club. Por ello, habrá que esperar los próximos días para conocer qué sucede con Álvarez Wallace.

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