El partido entre Universitario y Sport Huancayo, correspondiente a la ida de las semifinales de los play-offs de la Liga 1 2026, podría disputarse únicamente con hinchada local. Esta posibilidad está siendo evaluada por el Instituto Peruano del Deporte (IPD), que analiza adoptar una medida correctiva tras los incidentes registrados el último domingo en el Estadio IPD de Huancayo, durante el encuentro por la fecha 17 del Torneo Clausura.

La información fue dada a conocer en el programa Modo Fútbol, donde precisaron que las autoridades evalúan que el compromiso de semifinales no cuente con la presencia de ambas hinchadas. De concretarse esta medida, los seguidores de Universitario no podrían acompañar al equipo de Fabián Bustos en el primer duelo de la serie, pese a que se espera una importante presencia de aficionados cremas en suelo huancaíno.

Todo se originó en el último partido de Sport Huancayo como local. Pese a que la parte baja de la tribuna oriente no contaba con la habilitación correspondiente, el club abrió ese sector para ubicar a hinchas de la ‘U’. La decisión se tomó con el respaldo de las autoridades locales de la Policía Nacional del Perú (PNP) y Defensa Civil.

El partido entre Universitario y Sport Huancayo del pasado domingo se jugó con ambas hinchadas. (Foto: ITEA Sports)

Desde Sport Huancayo argumentaron que adoptaron esta medida debido a la gran cantidad de hinchas cremas que ya tenían sus entradas y que corrían el riesgo de quedarse fuera del recinto. Por ello, habilitaron ese espacio para recibirlos, aunque el sector no estaba autorizado para albergar público.

Sin embargo, esta situación habría generado preocupación en el IPD, que ahora estudia aplicar una medida para evitar que vuelva a repetirse un escenario similar. Entre las alternativas está que el encuentro frente a Universitario se juegue solo con público del equipo local, restringiendo el ingreso de los simpatizantes visitantes.

Por ahora, la posibilidad todavía se encuentra en evaluación y no existe una decisión definitiva sobre la presencia de ambas hinchadas. Según lo señalado en Modo Fútbol, los permisos y demás detalles relacionados con la organización del encuentro deberían darse a conocer entre este miércoles 25 y jueves 26 de noviembre.

De esta manera, Universitario podría afrontar un partido clave en su camino hacia la final de la Liga 1 2026 sin el respaldo de sus aficionados en las tribunas. La definición del IPD será importante para conocer las condiciones en las que se disputará el primer enfrentamiento ante Sport Huancayo, en una serie que determinará quién mantiene sus opciones de pelear por el título nacional.

Sport Huancayo goleó por 4-1 a Universitario en la última vez que se enfrentaron. (Foto: ITEA Sports)

¿Cuándo juegan Universitario vs. Sport Huancayo?

Universitario vs. Sport Huancayo se enfrentarán este fin de semana en el compromiso correspondiente a la ida de las semifinales de los play-offs de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el domingo 29 de noviembre desde las 3:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio IPD de Huancayo.

¿En qué canales ver Universitario vs. Sport Huancayo?

En cuanto a la transmisión del Universitario vs. Sport Huancayo, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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