Alianza Lima vs. Universitario se enfrentan este sábado 12 de septiembre desde las 8:00 p.m. en el estadio Alejandro Villanueva (Matute), por la jornada 9 del Torneo Clausura de la Liga 1. Ambos equipos protagonizarán una nueva edición del clásico del fútbol peruano, en un partido que puede ser clave para sus aspiraciones en la pelea por el campeonato. Atento a todos los detalles para disfrutar de este partidazo desde la comodidad de tu casa.

Alianza Lima afronta este compromiso con la necesidad de recuperar terreno en el Torneo Clausura. El cuadro blanquiazul, vigente campeón del Apertura, llega después de una racha irregular en sus últimos encuentros, con dos empates y una derrota en sus tres presentaciones más recientes. Por ello, sumar los tres puntos ante su clásico rival será fundamental para no alejarse de la parte alta de la tabla.

El equipo dirigido por Pablo Guede tendrá además el factor de la localía a su favor. Matute será escenario de un estadio completamente lleno para recibir a Universitario, por lo que los íntimos buscarán aprovechar el respaldo de su hinchada para quedarse con una victoria que, además del valor en la tabla, significaría una revancha tras lo ocurrido en el primer clásico del año.

Universitario, por su parte, llega en un mejor momento. El conjunto crema suma dos victorias y un empate en sus últimos tres partidos y actualmente se encuentra en la segunda posición del Clausura, a solo dos puntos del líder Deportivo Garcilaso. Un triunfo en Matute le permitiría dar un golpe importante en la lucha por el campeonato y, de paso, repetir lo conseguido en el primer clásico de la temporada.

Y es que el antecedente más reciente entre ambos favorece a los dirigidos por Héctor Cúper. Universitario derrotó 1-0 a Alianza Lima en el estadio Monumental durante el Torneo Apertura, con gol de Martín Pérez Guedes. Ahora, los cremas intentarán volver a imponerse ante su eterno rival, esta vez como visitantes y en un escenario donde la presión estará del lado blanquiazul.

El duelo también llega con mucho en juego en la clasificación. Universitario busca mantenerse cerca de la punta del Clausura, mientras que Alianza Lima necesita una victoria para recortar diferencias y volver a meterse de lleno en la pelea. Por ello, más allá de la rivalidad histórica, los tres puntos pueden tener un peso importante pensando en las próximas jornadas del campeonato.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Universitario?

Alianza Lima vs. Universitario se enfrentan este sábado 12 de septiembre por la fecha 9 del Torneo Clausura. El encuentro, que se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva, está programado para las 8:30 p.m. en horario de Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.

¿En qué canales ver Alianza Lima vs. Universitario?

En cuanto a la transmisión del Alianza Lima vs. Universitario, esta estará a cargo de Liga 1 Max para todo el Perú, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, así como en su versión de streaming en la plataforma de paga de L1 Max. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, podrás seguir el encuentro en la web de Depor.

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