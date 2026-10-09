Universitario vs. Melgar se enfrentan este sábado 10 de octubre desde las 7:00 p.m. en el estadio Monumental de Ate por la jornada 11 del Torneo Clausura de la Liga 1. Ambos equipos salen con la obligación de los tres puntos, en un partido que puede ser clave para sus aspiraciones en la pelea por el campeonato. Atento a todos los detalles para disfrutar de este partidazo desde la comodidad de tu casa.

Universitario sale a la cancha con la imperiosa necesidad de conseguir los tres puntos y recuperar la imagen dejada en la última fecha del Torneo Clausura, antes del receso por la doble fecha FIFA, cuando perdió 4-0 ante Deportivo Garcilaso. Dicho partido costó la salida del entrenador Héctor Cúper, quien apenas sufrió en el Cusco su segunda derrota al mando de los cremas.

Con el regreso de Fabián Bustos a la dirección técnica de Universitario y completando más de una semana entera de entrenamientos, los cremas esperan pelear por el título del torneo y seguir con chances de lograr el tetracampeonato. De hecho, están de momento a dos puntos del líder Deportivo Garcilaso.

Los cremas esperan contar con el regreso de Jairo Concha, Álex Valera y Diego Romero, habituales en el equipo titular y que vienen de ser parte de la Selección Peruana en los últimos amistosos. Sin lesiones de por medio, podrán contar para Bustos más allá de no haber trabajado a la par con sus compañeros en los últimos días por haber estado con la Bicolor.

Melgar, por su parte, también viene de sufrir un revés en el Torneo Clausura en la última fecha antes del parón por fecha FIFA, pues igualó 1-1 ante Sport Boys en la mismísima Arequipa. Con dicho resultado, suma 18 puntos y está a cuatro unidades del líder Deportivo Garcilaso. De hecho, un buen resultado en Ate lo meterá en la pelea por el título.

¿A qué hora juegan Universitario vs. Melgar?

Universitario vs. Melgar se enfrentan este sábado 10 de octubre por la fecha 11 del Torneo Clausura. El encuentro, que se disputará en el Estadio Monumental, está programado para las 7:00 p.m. en horario de Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.

¿En qué canales ver Universitario vs. Melgar?

En cuanto a la transmisión del Universitario vs. Melgar, esta estará a cargo de Liga 1 Max para todo el Perú, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, así como en su versión de streaming en la plataforma de paga de L1 Max. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, podrás seguir el encuentro en la web de Depor.

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