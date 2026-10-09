A falta de confirmación oficial, la Selección Peruana sostendrá un encuentro amistoso frente a su similar de Costa Rica durante la próxima fecha FIFA de noviembre. Las gestiones para concretar este compromiso internacional se encuentran en su etapa final, marcando un importante choque de preparación para el equipo de Mano Menezes, que tiene pensado llevar esta jornada doble a a altura, pensando en competir en dicho escenario en las próximas Eliminatorias.

El escenario elegido para albergar este importante cotejo será el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, ubicado en la imperial ciudad del Cusco. De esta manera, el coloso cusqueño abrirá nuevamente sus puertas al equipo de todos, brindando el marco de la altura como un factor estratégico y exigente para medir el rendimiento de la Bicolor ante un rival centroamericano de buen nivel.

En paralelo a las negociaciones con la escuadra costarricense, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) trabaja a paso firme para cerrar un segundo encuentro amistoso que también tenga como sede la altura. La intención del máximo ente es aprovechar al máximo las condiciones geográficas y la altura para poner a prueba la resistencia física y el funcionamiento colectivo del equipo.

Dentro de las alternativas que contemplan para este segundo partido, la opción de medirse ante un rival sudamericano asoma con fuerza. En ese escenario, la Selección de Bolivia aparece como una de las posibilidades más concretas para completar la cartelera de preparación, considerando su hábito de competir en condiciones climáticas y de altitud similares.

El calendario trazado para esta nueva prueba internacional ya tiene fechas definidas dentro de la programación oficial. La próxima ventana de partidos internacionales establecida por la FIFA se desarrollará del 9 al 17 de noviembre, periodo en el que el cuerpo técnico buscará consolidar piezas y darle rodaje al plantel antes de los retos oficiales del siguiente año.

Con la mira puesta en Cusco, la expectativa entre la afición imperial y la hinchada de la Bicolor promete ir en aumento conforme se oficialicen los detalles. La confirmación de estos amistosos en territorio cusqueño no solo representará un importante atractivo deportivo para la región, sino también una prueba de fuego para que la Selección Peruana mantenga el ritmo competitivo en el plano internacional.

Costa Rica viene de dos victorias y dos derrotas en la última fecha doble FIFA. FOTO: X se la Selección de Costa Rica.

Selección Peruana cayó tres puestos en el ranking FIFA

El mal momento de la ‘Bicolor’ también tuvo consecuencias en el ranking FIFA. Tras los resultados conseguidos en la última fecha internacional, Perú perdió tres posiciones y ahora aparece en el puesto 53 de la clasificación mundial. El cuadro nacional suma 1450.95 puntos en la reciente actualización.

La caída está relacionada con el rendimiento de la Selección Peruana en sus últimos compromisos. En la reciente gira por Norteamérica, el equipo de Mano Menezes empató 1-1 con México y perdió frente a Estados Unidos (4-1), Canadá (2-0) y Colombia (2-0), por lo que no pudo conseguir ninguna victoria en esta fecha FIFA.

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