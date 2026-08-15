Universitario vs. FC Cajamarca se enfrentan este domingo 16 de agosto, en el compromiso correspondiente a la fecha 5 del Torneo Clausura. En la siguiente nota conocerás los detalles más importantes de este encuentro, cómo llegan ambos equipos y qué esperar del duelo que se jugará en el Estadio Héroes de San Ramón. Asimismo, tendrás la información que necesitas acerca de los canales con los derechos para transmitir este enfrentamiento.

Universitario llega a este partido con la necesidad de seguir sumando en el Torneo Clausura. El cuadro crema buscará hacerse fuerte como local y conseguir una nueva victoria que le permita mantenerse cerca de los primeros lugares de la tabla. El equipo dirigido por Héctor Cúper llega con la intención de dejar atrás el empate 1-1 ante Sporting Cristal y volver al triunfo.

Con sus recientes resultados, Universitario suma 7 unidades en el Torneo Clausura y se ubica en la octava casilla de la clasificación. El conjunto merengue sabe que no puede dejar más puntos en el camino si pretende pelear por el título del segundo torneo del año, por lo que buscará los tres puntos de visita ante FC Cajamarca

Por su parte, FC Cajamarca afronta este compromiso con el objetivo de sumar fuera de casa. El cuadro cajamarquino llega después de derrotar 4-2 a Melgar y buscará dar la sorpresa ante Universitario. El conjunto visitante necesita conseguir un resultado positivo que le permita seguir escalando posiciones y alejarse de los últimos lugares de la tabla.

En el Torneo Clausura, FC Cajamarca se ubica actualmente en el puesto 13 con 4 unidades. El equipo dirigido por Celso Ayala registra 1 victoria, 1 empate y 2 derrotas en las primeras jornadas de la competición, por lo que intentará mejorar sus números frente a un rival complicado.

¿A qué hora juegan Universitario vs. FC Cajamarca?

Universitario vs. FC Cajamarca se enfrentan este domingo 16 agosto por la fecha 5 del Torneo Clausura. El encuentro, que se disputará en el Estadio Héroes de San Ramón, está programado para las 3:30 p.m. en horario de Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.

¿En qué canales ver Universitario vs. FC Cajamarca?

En cuanto a la transmisión del Universitario vs. FC Cajamarca, esta estará a cargo de Liga 1 MAX para todo el Perú, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, así como en su versión de streaming en la plataforma de paga de L1 Max. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, podrás seguir el encuentro en la web de Depor.

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