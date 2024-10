Alianza Lima solo ha recibido siete goles en lo que va del Clausura. Si la defensa blanquiazul ha mejorado, con respecto a lo mostrado en el Apertura -16 anotaciones en contra en 17 fechas-, es en gran medida por el trabajo que vienen realizando Erick Noriega, Carlos Zambrano y Renzo Garcés. El ‘Samurai’ regresó a La Victoria en junio después de ocho años (jugó en las divisiones menores en 2016), y su carácter se ha complementado bien con la experiencia del ‘Kaiser’ y la seguridad del ‘Charapa’. Recientemente, el exjugador de Comerciantes Unidos fue llamado de emergencia a la Selección Peruana -ya está entrenando en la Videna- y Jorge Fossati tiene a su disposición a los tres defensores titulares del cuadro íntimo. En medio de esta situación, Depor conversó con periodistas deportivos sobre el presente de los mencionados futbolistas y la posibilidad de que tengan minutos en las Eliminatorias al Mundial 2026.

Números de la defensa de Alianza en el Clausura

Luego de acabar en el cuarto puesto del Apertura, lejos de la cima, en la institución victoriana empezaron los cambios. El primer fichaje de cara al Clausura fue el de Erick. Después asumió Mariano Soso como nuevo entrenador, tras la salida de Alejandro Restrepo. El argentino se puso a trabajar y, tras los entrenamientos, determinó que su defensa esté conformada por Noriega, Zambrano y Garcés. En las trece fechas del certamen, Garcés y Zambrano jugaron en 13 ocasiones; mientras que el nacido en Japón tuvo minutos en 12 encuentros. El ‘Samurai’ no pudo jugar ante Unión Comercio porque había sido expulsado en la derrota contra Universitario en el Monumental.

Gracias al rendimiento y el trabajo de los tres zagueros, Alianza Lima ha obtenido ocho triunfos, tres empates y dos derrotas en el Clausura. Se ubica en el segundo puesto, a solo tres puntos de la cima. Asimismo, marcó 19 goles y recibió 7 anotaciones. Solo la ‘U’ tiene menos goles en contra (6). Los números respaldan el buen momento de Zambrano, Garcés y Noriega. En lo que va del Clausura, el ‘Kaiser’ acumula 1,125 minutos (solo se perdió 45′ del total), el ‘Charapa’ también tiene 1,125 minutos y el ‘Samurai’ lleva 927 minutos. Cabe mencionar que tanto Zambrano como Garcés marcaron un gol en el certamen y los dos tantos sirvieron para obtener una victoria.

Alianza Lima ha logrado mantener su arco en cero en ocho ocasiones en lo que va del Clausura. Carlos Zambrano, Renzo Garcés y Erick Noriega, junto al arquero blanquiazul, fueron superados en contados partidos. Uno de ellos fue en la reciente derrota por 1-0 ante Atlético Grau, en el calor de Sullana. Eso sí, el gol llegó por la vía del penal, luego de que el VAR cobrara una falta de Garcés en el área. Contra Melgar también pasaron momentos delicados en Matute, aunque el empate 1-1 fue lo más justo. Y los otros equipos que anotaron goles al cuadro blanquiazul fueron Comerciantes Unidos (1), Universitario (2) y la Universidad César Vallejo (2).

“Todo está pasando muy rápido en mi vida. Tengo que tener la mente fuerte. No me imaginé que todo se iba a dar rápido, pensé que iba a venir y demostrar, pero desde el día uno quise ser titular”, dijo Erick Noriega a El Diez en septiembre, sobre su titularidad en el equipo aliancista. Su talento y personalidad lo llevaron a ganarse un puesto en Alianza Lima y tanto los hinchas como el comando técnico están contentos con su labor en los campos de juego. “Estamos contentos con el equipo femenino y de vóley. Alianza tiene que ganar todo. No pensamos mucho en eso, en verdad, pero sería genial campeonar este año”, agregó.

De los tres futbolistas, Carlos Zambrano es quien tiene un puesto fijo en el once de la Selección Peruana -jugó en la pasada fecha doble de septiembre- y, de no ocurrir algo extraño, sería titular en los duros partidos ante Uruguay y Brasil. Por otro lado, Noriega, quien debutó con la camiseta de la Bicolor en el amistoso ante Nicaragua en marzo, trabajará para intentar tener minutos en el proceso clasificatorio. Lo mismo aplica para Garcés. Es necesario saber que el reciente llamado del ‘Samurai’ fue de emergencia y, a falta de ser oficial, se conoció que Alexander Callens, titular en la alineación de Fossati, ha realizado trabajos diferenciados.

Noriega, Zambrano y Garcés en el once titular de Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)

Voces de periodistas sobre los defensores íntimos

Pablo Ocaña, de Latina, se refirió al orden táctico que siguen los tres jugadores en la zaga íntima y valoró los resultados que se han conseguido en el Clausura. “Se habla mucho que la línea de 5 o de 3 es bien complicado en el fútbol peruano y que el futbolista no se acomoda a esa manera de jugar. Los jugadores de Alianza, con Zambrano comandando esa línea de tres, tienen buenas presentaciones. Alianza es ordenado defensivamente y partiendo desde ahí es que realiza buenos partidos de visita. Pudo ganar en Andahuaylas teniendo un orden táctico y la comprensión de sus jugadores es lo que más resalta. La llegada de Noriega, desde el lado individual, marca una diferencia con (Jiovany) Ramos, que era el que normalmente jugaba en la línea de tres. Desde lo colectivo, hace que Zambrano y Garcés puedan entender también la línea de 3 y los tres jugadores logren ejecutar bien el plan que tiene Mariano Soso. Zambrano y Garcés son buenos defensores y necesitaban a alguien que complemente esa línea. Noriega es ese complemento. De todas maneras, su llegada influye para que Alianza haya mejorado en lo defensivo”, comentó.

Sobre las fortalezas y debilidades del combinado blanquiazul, el comunicado apuntó lo siguiente: “Las fortalezas de Alianza en defensa parten por el liderazgo de Zambrano, que es un futbolista que potencia a los stoppers. Es la voz de mando en la defensa del equipo. Otra fortaleza es que en el duelo individual es difícil superar a estos tres jugadores. Tienen esa habilidad de anticipar, de ganar en el juego aéreo. Respecto a sus debilidades, pasa que a veces, cuando se encuentran con rivales que asumen el protagonismo, que tienen jugadores que pisan constantemente el áreas rival, y ellos no tienen un respaldo por parte de los volantes, es ahí cuando están las complicaciones. En general, Zambrano tiene buenas presentaciones, Garcés también, pero necesitaban a ese tercero que les pueda dar confianza y les permita plasmar lo que quiere el DT”.

Fernando Egúsquiza, de Latina, destacó a la actual defensa de Alianza Lima y la labor que han hecho los tres zagueros desde que juegan juntos. “Es una defensa distinta. Alianza empezó el año con Ramos, Fuentes y Freytes. Desde que volvió Zambrano y lo juntaron con Noriega y Garcés, Alianza ha mostrado mucha solidez defensiva. Los números respaldan la mejora defensiva de Alianza. La llegada de Noriega ha sido importante y se ha complementado bien junto a la experiencia de Zambrano y a la seguridad de Garcés”, comentó.

Respecto a lo mostrado en el Clausura, el periodista aseguró que solo hay unas cosas que deben mejorar. “Si bien Alianza casi no pasó apuros defensivos ante la mayoría de los equipos en el Clausura, me parece que Melgar lo puso en apuros. Cuando enfrentan a equipos que juegan en pared y los encaran no la pasan bien. Quizá es lo que debe mejorar, pero también tiene que ver que tanto te da el mediocampo del equipo. Cuando en el medio no anduvieron bien el equipo quedó mano a mano con los atacantes rivales y sufrió defensivamente”, añadió. Finalmente, indicó que tanto Renzo Garcés como Erick Noriega tienen la capacidad de jugar en las Eliminatorias Sudamericanas. “Si han sido convocados es porque alguna posibilidad tienen de jugar. Ambos están en buen nivel y tienen que confirmarlo en un nivel distinto como jugar en las Eliminatorias”, concluyó.

Alianza Lima está preparándose para el reinicio del Clausura 2024. (Foto: Alianza Lima)

Las finales que le quedan a Alianza Lima

Quedan cuatro fechas para que termine el Clausura y Alianza Lima está enfocado en estas finales que disputará. El objetivo es ganar todas y esperar que Universitario tropiece. Por tal motivo, el plantel, sin los convocados a la Selección Peruana, ya está entrenando arduamente. Cabe destacar que el próximo compromiso de los blanquiazules será ante UTC en Estadio Germán Contreras Jara de Cajabamba, el viernes 18 de octubre. Después, el equipo de Mariano Soso tendrá que medirse con Sport Huancayo (L), Deportivo Garcilaso (V) y Cusco FC (L).





