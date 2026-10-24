El futuro del atacante ecuatoriano Eryc Castillo genera gran expectativa en el entorno de Alianza Lima ante el conocido interés proveniente del fútbol mexicano, precisamente de Santos Laguna. La directiva blanquiazul se encuentra analizando minuciosamente los pasos a seguir frente a una propuesta económica que seduce al jugador y que podría modificar la planificación ofensiva del club de cara a la próxima temporada. Queda claro que en Matute no quieren perder a su goleador y figura.

Lejos de tratarse de un simple rumor, las informaciones procedentes de México apuntan a que las negociaciones con equipos de la Liga MX han progresado de manera significativa. La diferencia salarial entre el mercado mexicano y el fútbol peruano representa un factor determinante que complica las aspiraciones de la institución victoriana por retener a una de sus principales figuras ofensivas.

Pese a este panorama, en La Victoria existe cierta tranquilidad debido a la situación contractual del extremo de 31 años, cuyo vínculo con el club se extiende hasta diciembre de 2028. Este detalle le otorga a la dirigencia una postura sólida para negociar una compensación económica importante en caso de concretarse su salida a fin de año.

El rendimiento sostenido y el peso ofensivo que ha demostrado el ecuatoriano, autor de 18 goles y cinco asistencias a lo largo de la Liga 1 este año, lo convirtieron rápidamente en pieza indiscutible del equipo blanquiazul. Su capacidad de desequilibrio y su cuota goleadora no solo elevaron el nivel del plantel en la Liga 1, sino que también atrajeron la mirada de clubes del extranjero.

Por ello, el plan es darle una mejora salarial con el fin de que la ‘Culebra’ decida quedarse en Matute. Eso sí, en caso su partida sea inminente por una mejoría deportiva, la directiva aliancista ya evalúa alternativas en el mercado de fichajes para cubrir una vacante tan sensible. La gerencia deportiva comprende que reemplazar su productividad es un duro reto, pero también el ingreso económico que pueden recibir de darse la venta será importante para fichar un buen reemplazo en el mercado.

Mientras se define el desenlace de las negociaciones, el jugador mantiene la concentración puesta en los objetivos del equipo en la recta final del Torneo Clausura. La hinchada íntima reconoce el aporte del ecuatoriano en cada encuentro, y espera que pueda encaminarlos a conseguir el título nacional luego de tres temporadas.

Eryc Castillo es el goleador de Alianza Lima en la Liga 1 con 18 tantos. (Foto: Alianza Lima)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de vencer por 3-1 a Atlético Grau, Alianza Lima volverá a tener actividad mañana cuando visite al CD Moquegua, en el compromiso correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el domingo 25 de octubre desde la 1:15 p.m. y tendrá lugar en el Estadio 25 de Noviembre.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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