El mundo Alianza Lima recibía con agrado, solo hace algunas semanas, la posibilidad de potenciar su ataque 2026 con la llegada del delantero venezolano Darwin Machís, de amplia experiencia internacional y con pasado en la ‘Vinotinto’, tras la salida de, entreotros nombres, Hernán Barcos.
Sin embargo, el atacante de 32 años, que jugó la última temporada en el Real Valladolid de España, tendría definido su futuro lejos de nuestra capital, tras la importante oferta de uno de los equipos más populares de Colombia, América de Cali.
Así lo confirmó el reconocido periodista Pipe Sierra, quien brindó detalles de la negociación, dejando así descartado su fichaje para el nuevo equipo que conformará el argentino Pablo Guede en La Victoria.
“Acuerdo cerrado entre Darwin Machís y América de Cali. El ‘escarlata’, por medio de Adrián Ramos, contactó al extremo y ya pactaron verbalmente su vinculación por 2 años (hasta diciembre de 2027). Esta semana intercambiarán documentación para su firma”, indicó a través de su cuenta de X, ex Twitter.
Según información de la web Transfermarket, Machís tiene un valor en el mercado de 450 mil euros.
Cabe mencionar que América de Cali decidió no continuar con el atacante peruano Luis Ramos, quien precisamente fue anunciado como nuevo refuerzo de Alianza Lima, pese a sus buenas actuaciones con camiseta roja.
PRESENTE BLANQUIAZUL
Alianza Lima, bajo la dirección técnica del estratega argentino Pablo Guede, competirá en 2026 desde la primera fase de la Copa Libertadores, con el objetivo de repetir su última campaña internacional, en la que se consiguió el acceso a la fase de grupos del torneo.
En el ámbito nacional, los blanquiazules tienen la responsabilidad de ganar la Liga 1, tras el tricampeonato de su clásico rival, Universitario de Deportes. La última vez que Alianza celebró un título en nuestro país fue en 2022.
