Universitario de Deportes confirmó la tarde de este martes la salida del entrenador argentino Héctor Cúper, pese a que los cremas aún mantienen chances intactas de ganar el Torneo Clausura de la Liga 1. Sin embargo, la goleada sufrida en Cusco ante Deportivo Garcilaso parece ser el detonante para una drástica decisión, a pocas fechas de que culmine el campeonato.

En la ‘U’ no hay tiempo que perder y deben confirmar a la brevedad al estratega que dirija en la segunda parte del año y un viejo conocido en Ate sería la primera opción. Se trata del también argentino Fabián Bustos, quien hace unos días dejó la dirección técnica de Millonarios FC de Colombia.

Según información del prestigioso periodista César Luis Merlo, experto en el mercado de fichajes, “Universitario tiene negociaciones muy avanzadas para que regrese Fabián Bustos como entrenador”, escribió en su cuenta de X.

🚨Universitario tiene negociaciones muy avanzadas para que regrese Fabián Bustos como entrenador.

🤝 @tribuna_ftbl ⬇️https://t.co/2ddfLro0aN — César Luis Merlo (@CLMerlo) September 29, 2026

Cabe mencionar que Bustos dejó un grato recuerdo en Universitario, pues fue el entrenador campeón en el Centenario del club, además se fue por decisión propia y no por una mala campaña al mando de los cremas.

Además, siempre tuvo palabras de cariño y agradecimiento con la institución, por lo que todo hace indicar que, de llegarle la propuesta formal del club, la aceptaría sin mayor reparo para pelear por una estrella más, aunque el panorama no sea el más favorable en la actualidad crema.

SANCIÓN VIGENTE

Es importante destacar que Fabián Bustos se desligó de Universitario con una sanción vigente de 4 fechas de suspensión por gestos en el clásico contra Alianza Lima y solo cumplió una de ellas contra Melgar, en el Torneo Apertura 2025. Es decir, de dirigir nuevamente en la Liga 1 debe cumplir las 3 fechas restantes.

Universitario no ha anunciado quién será el reemplazante de Héctor Cúper, pero sería el cuarto de la temporada. A inicio de año estuvo el español Javier Rabanal; posteriormente dirigió por algunas fechas el peruano Jorge Araujo, quien ahora lleva las riendas de Juan Pablo II.

La ‘U’ volverá a la competencia oficial el próximo sábado 10 de octubre ante FBC Melgar en el Estadio Monumental, por la jornada 11 del Torneo Clausura de la Liga 1. Universitario suma 20 puntos, apenas dos menos que el líder del campeonato Deportivo Garcilaso, por lo que aún se encuentra en la pelea por el título.

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