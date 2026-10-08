El mundo Universitario vive un presente con mayor esperanza en estos últimos días, tras el regreso del entrenador Fabián Bustos, quien ya sabe lo que es celebrar un título de la Liga 1 con los cremas. Luego de un fugaz paso de Héctor Cúper por el banquillo de la institución centenaria, la dirigencia del club tomó la decisión de apostar por un proyecto ganador, pues no tienen margen de error en el Torneo Clausura.

En diálogo con la prensa, el entrenador argentino, quien ya tiene varios entrenamientos con el plantel profesional, aprovechando la fecha FIFA, destacó que el ambiente en la interna es el mejor y tienen un nuevo chip para esta recta final del campeonato que los puede colocar en una nueva final.

“Los veo muy bien, con mucho ánimo, muy positivo, los conozco bien, para mí han tenido unos 10 días muy buenos, con mucha predisposición. Ya los conocía y los nuevos son grandes profesionales. El plantel está muy bien, ya quedó atrás lo que ha pasado y tenemos que construir de acá hacia adelante lo que nuestra hinchada quiere. Parecería que no me hubiera ido nunca del club”, dijo el estratega de 57 años.

“El equipo tiene clara la idea de juego, hemos conocido a algunos por más tiempo, a Fertoli, a Requena, a Alzugaray que lo había enfrentado pero es bueno en el día a día saber dónde te pueden ayudar. El equipo está bien estructurado, con muchos líderes positivos, con gente que quiere estar desde donde les toque”, añadió.

En esa línea, confirmó que cuenta con los seleccionados a la blanquirroja para el próximo partido ante FBC Melgar en el Estadio Monumental, pues llegaron sin lesiones. “Los 5 que están en la selección han llegado muy bien, sin ningún problema y tenerlos a disposición es muy bueno”.

Fabián Bustos tuvo su primer entrenamiento con Gianluca Lapadula que regresó de la selección peruana. (Foto: Universitario)

Por otro lado, remarcó que estar en Universitario exige el máximo de las capacidades de todos en el plantel y sabe que el hincha solo se contentará con el tetracampeonato. En el Torneo Clausura se juega sus últimas chances para ese objetivo.

“La presión en este club siempre va a estar, en el año 2024 fue durísimo, ganábamos un partido y era normal, ganábamos el clásico y era normal pero no habíamos conseguido nada, hasta que no se consiguió el clásico la mochila fue muy grande. Ahora estamos otra vez en un mismo lugar, con las chances de pelear el Clausura e intentar ganarlo para jugar la final. La mochila en este club siempre va a estar, estamos acostumbrados”, apuntó.

SANCIÓN VIGENTE

Es importante destacar que Fabián Bustos se desligó de Universitario con una sanción vigente de 4 fechas de suspensión por gestos en el clásico contra Alianza Lima y solo cumplió una de ellas contra Melgar, en el Torneo Apertura 2025. Es decir, de dirigir nuevamente en la Liga 1 debe cumplir las 3 fechas restantes.

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