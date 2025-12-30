En el fútbol peruano, es larga la lista de jugadores que iniciaron su carrera generando altas expectativas, pero situaciones lejanas al deporte derrumbaron esta ilusión, relegándolos a un segundo plano. El caso de Fabrizio Roca con Sport Boys entra en escena porque, a pesar de ser unas de las promesas del conjunto rosado, no pudo ganarse el puesto de titular. Con 23 años de edad, el delantero buscará mayor continuidad y ya tiene nuevo destino, lejos de la Liga 1: Alianza Universidad, equipo que jugará la Liga 2, bajo la dirección técnica de Juan Carlos Bazalar.

De acuerdo a información del periodista Ernesto Macedo, Roca tiene lodo listo para jugar en Alianza Universidad de Huánuco. Los malos resultados en el año 2025 llevaron al equipo al último lugar de la Liga 1 -por encima de Binacional que fue expulsado- por lo que ahora tendrán que lucha por el ascenso. En ese sentido, encontraron a Fabrizio como un arma de ataque.

El delantero no inició el 2025 en Sport Boys porque fue prestado a Juan Pablo II. Desde el cuadro rosado optaron por cederlo para que tenga minutos; sin embargo, a mitad de temporada volvió a tienda rosada por la necesidad de tener jugadores ofensivos, producto de las constantes lesiones de Luciano Nequecaur.

Fabrizio Roca. (Foto: Sport Boys)

Con el cuadro de Chongoyape jugó 17 partidos en el Torneo Apertura, marcando un gol en la fecha 7 contra Cusco FC. Ya en Sport Boys, solo tuvo la oportunidad de disputar 5 partidos, relegando también por el comando técnico de Juan Carlos Cabanillas, quien asumió de manera interina.

El contrato de Fabrizio Roca con Sport Boys culminaba a finales de 2025, por lo que desde la institución optaron por la renovación. El anunció se dio a través de redes sociales, junto a 10 compañeros que tampoco entraron en la planificación para lo que será la temporada 2026.

“Quiero agradecer a Sport Boys por estos 4 años donde la pasé muy bien, desde aquel día que llegué y me supe ganar un puesto desde la reserva hasta llegar al primer equipo donde me pasaron cosas increíbles vistiendo esta linda camiseta, pude lograr cosas que desde muy pequeño soñé, me trataron de la mejor manera y me hicieron sentir como si estuviera en casa”, inició despidiéndose en sus redes sociales.

Además, dejó un mensaje a los integrantes de la institución: “Agradecer a cada uno desde la antigua administración hasta los utileros que pertenecieron durante mi estadía en todo este tiempo , me voy con ganas de más y siempre deseándole lo mejor a este hermoso club y que algún día estén en el lugar que se merecen. Gracias una vez más y es un hasta pronto, vamos Boys por siempre”.

Por lo pronto, Roca tendrá una nueva aventura como profesional, buscando también recuperar terreno para llegar a la Liga 1 en la próxima temporada. Cabe resaltar que ya tuvo la oportunidad de participar de microciclos con la Selección Peruana, por lo que no está lejos del radar de Videna.

Fabrizio Roca fue parte de microciclos con la Selección Peruana. (Foto: Selección Peruana)

