Cusco FC cerró una temporada que quedará marcada en su historia reciente, no solo por el resultado final ante Sporting Cristal, sino por todo el recorrido que debió atravesar para llegar hasta ahí. El camino no fue lineal, hubo momentos de espera, presión y partidos decisivos que exigieron máxima concentración. En ese contexto, algunas voces tomaron mayor peso que otras al finalizar el encuentro. Una de ellas fue la de su principal referente ofensivo, quien habló con la tranquilidad de haber cumplido el objetivo. Sus palabras reflejaron satisfacción, análisis y también una mirada crítica al torneo. Así se empezó a digerir una noche histórica en el Cusco.

Tras la victoria ante Sporting Cristal en los Playoffs, Facundo Callejo fue uno de los jugadores que tomó la palabra. El delantero argentino valoró lo conseguido por el plantel y no ocultó su felicidad por haber alcanzado el cupo de Perú 2 para la Copa Libertadores 2026, un premio que, según su mirada, es consecuencia directa del trabajo realizado durante toda la temporada.

“Estamos muy contentos de dejar a Cusco FC en una fase de grupos de la Libertadores. Creo que lo merecíamos por lo hecho durante el año”, señaló el atacante, quien además remarcó que el equipo supo responder en el momento más exigente del campeonato.

Callejo también se refirió al desarrollo del partido ante los celestes y dejó clara su postura sobre el rendimiento de su equipo. “El formato del torneo hizo que tuviéramos que esperar a un rival, pero creo que hoy fuimos superiores y lo demostramos”, afirmó, apuntando a que el desenlace fue justo por lo mostrado en el campo.

Más allá del resultado colectivo, el argentino atraviesa un momento personal inmejorable. Con 25 goles en la temporada, se consolidó como el máximo artillero de la Liga 1 2025 y firmó la mejor campaña de su carrera, algo que él mismo reconoció tras el pitazo final.

“Muy contento. En mi primera temporada estar entre los máximos goleadores de la institución es muy gratificante. Es mi mejor temporada, la estoy disfrutando muchísimo”, comentó el atacante de 33 años, quien se ganó el respaldo del hincha a base de goles y regularidad.

Facundo Callejo, goleador de Cusco FC, celebra su gol ante Sporting Cristal. (Foto: Paloma del Solar / GEC)

Los números de Callejo

Los números respaldan su impacto en Cusco FC. Callejo disputó 33 partidos de los 39 posibles, anotó 25 tantos, registró seis dobletes y aportó tres asistencias, cifras que fueron determinantes para que el equipo se mantuviera competitivo hasta el final del torneo.

Sobre su gol ante Sporting Cristal, el delantero destacó el trabajo colectivo y reveló que fue una acción trabajada previamente. Para él, el éxito no se explica desde lo individual, sino desde el funcionamiento del grupo y la idea propuesta por el comando técnico.

Con la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 asegurada, Cusco FC empieza a mirar hacia adelante. La temporada ya quedó escrita, pero las declaraciones de su goleador reflejan que el plantel entiende el peso de lo conseguido y el desafío que vendrá a nivel internacional.

