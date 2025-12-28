En su primera experiencia en la máxima categoría, FC Cajamarca quiere dejar la mejor impresión. El ‘Caballo Negro’ anunció a Pablo Lavandeira como nuevo refuerzo para la temporada 2026, procedente de Alianza Lima. La idea desde la institución es aspirar a la clasificación de un torneo internacional, por lo que ya tienen más nombre en la mira. En las últimas horas, se pudo conocer que hay otro bicampeón con los blanquiazules que está agenda: Ricardo Lagos. El lateral izquierdo quedó libre, por lo que está dispuesto a negociar.

De acuerdo a información del periodista Ernesto Macedo, Lagos despertó interés en FC Cajamarca, con el afán de darle mayor peso a su plantilla con experimentados y campeones en el plano nacional. Ricardo, de 29 años, apunta hacia un destino con mayor continuidad, situación esquiva en el último periodo con Alianza Lima.

El futbolista llegó en 2021 para luchar por el ascenso a Liga 2; sin embargo, las decisiones administrativas colocaron a Alianza Lima en la Liga 1 y, posteriormente, se ganó el puesto de titular para ser campeón en 2021 y 2022, bajo la dirección técnica de Carlos Bustos y Guillermo Salas, respectivamente.

Ricardo Lagos fue bicampeón con Alianza Lima en 2021 y 2022. (Foto: Liga 1)

Mientras fueron pasando las temporadas, perdió terreno y desde el club optaron por otras opciones en el puesto. Ya en 2025 solo acumuló 22 partidos oficiales y todos en Liga 1, no tuvo participación en ninguno de los 18 duelos internacionales que disputaron los blanquiazules entre Copa Libertadores y Sudamericana.

De no mediar inconvenientes, Ricardo Lagos podría arribar en FC Cajamarca, equipo en el que se reencontraría con un ex compañero como Pablo Lavandeira. Desde el club anunciaron al volante ofensivo quien no renovó contrato en La Victoria y tendrá una nueva experiencia en la Liga 1.

En lo que respecta a la presentación del equipo, será el próximo 18 de enero de 2026, teniendo al estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca como escenario. Por ahora, no se conoce al rival, pero la misma fuente dio a conocer que será internacional.

Con un horror ortográfico, FC Cajamarca hizo oficial la contratación de Pablo Lavandeira. (Foto: FC Cajamarca)

Más experiencia en FC Cajamarca

El ‘Caballo Negro’ no solo quiere a Lagos y Lavandeira porque también tendría todo acordado para quedarse con el fichaje de Hernán Barcos. El ‘Pirata’ también se despidió de Alianza Lima y tendrá un año más como profesional, por lo que está buscando un equipo para cerrar su dilatada experiencia.

Días antes se pudo conocer que Barcos ya conversó con el presidente de la institución y solo faltan detalles para cerrar el acuerdo, sumado también a que -en 2027- tendría la oportunidad de ocupar un puesto en el club para iniciar otro rumbo en su inserción al deporte desde el plano dirigencial.

De concretarse la firma, FC Cajamarca daría el golpe más sonado del mercado de pases. No solo aseguraría goles con un delantero de probada eficacia, sino que sumaría a su estructura a un líder con visión de juego y vestuario, dispuesto a construir los cimientos deportivos de un club que quiere dejar de ser la sorpresa para convertirse en una realidad competitiva.

