El presente de Hernán Barcos es uno de los más destacados en lo que va de la temporada en la Liga 1. El delantero argentino suma 10 goles en los primeros 15 partidos del año, convirtiéndose en una pieza clave para su equipo. Sin embargo, pese a su gran rendimiento, su futuro en FC Cajamarca sigue siendo una incógnita. Luego de que el atacante revelara que podría abandonar la institución al término del Torneo Apertura, desde la dirigencia no tardaron en pronunciarse. En ese sentido, dejaron abierta la posibilidad de entablar conversaciones para intentar convencerlo de continuar y mantenerse como parte del plantel.

Fernando Zavaleta, vicepresidente de FC Cajamarca, aseguró que la institución desea seguir contando con el experimentado atacante, quien actualmente atraviesa un buen momento futbolístico y se mantiene como uno de los goleadores del equipo.

“Como lo ha dicho Hernán, ahora está haciendo uno de los goleadores. Nosotros esperamos que continúe con la racha y, como le comento, será cuestión no solamente de la dirigencia, sino de que todos nos podamos poner de acuerdo”, declaró Zavaleta.

Además, el directivo remarcó que el objetivo del club es mantener la competitividad durante el resto de la temporada y pelear por puestos importantes en la Liga 1. “Queremos seguir en la senda que buscamos nosotros, que es luchar y ojalá llegar a un buen puesto”, agregó.

Estas declaraciones llegan luego de las recientes palabras del propio Hernán Barcos, quien reconoció públicamente que la dirigencia le comunicó que podrían existir varias salidas dentro del plantel para el segundo semestre del año.

“El presidente me manifestó que en junio van a haber varios cambios y que dentro de eso yo estaba en la lista de los que iban a salir. Después analizaremos qué va a pasar”, sostuvo el atacante argentino días atrás.

Incluso, Barcos dejó en claro que su continuidad no depende únicamente de su decisión personal, sino también de lo que defina la institución cajamarquina de cara al Torneo Clausura y el aspecto económico del club.

“No depende solo de mí. Estoy a la expectativa de saber qué va a pasar”, señaló el ‘Pirata’, alimentando aún más las dudas sobre su permanencia en FC Cajamarca para la segunda mitad de la temporada.

Pese a ello, la dirigencia parece decidida a realizar un último esfuerzo para retener al delantero argentino, quien se ha convertido en una de las principales figuras del equipo gracias a su aporte goleador en la temporada.

Por ahora, el futuro de Hernán Barcos sigue sin definirse. En las próximas semanas habrá una reunión clave entre el jugador y la directiva para decidir si continuará defendiendo la camiseta de FC Cajamarca o volver a la capital.

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