A falta de algunas fechas para el final del Torneo Apertura, el mercado de pases comienza a ganar protagonismo y uno de los nombres que volvió a estar en el centro de atención es el de Hernán Barcos. El delantero argentino podría convertirse en una de las principales novedades para el Torneo Clausura 2026, luego de las recientes informaciones que surgieron sobre su futuro en FC Cajamarca.

El ‘Pirata’ llegó este año al cuadro cajamarquino como uno de los fichajes más importantes del campeonato. Su experiencia y pasado en Alianza Lima generaron gran expectativa en el club recién ascendido, que apostó fuerte por el atacante argentino para liderar el proyecto deportivo.

Sin embargo, en las últimas horas trascendió que FC Cajamarca realizaría varios cambios en su plantel pensando en la segunda parte de la temporada. Dentro de esas modificaciones aparece el nombre de Hernán Barcos, cuya continuidad no estaría asegurada para el Torneo Clausura.

En medio de este panorama, en Fútbol Satélite sorprendieron al señalar que Sporting Cristal podría convertirse en una opción interesante para el delantero argentino, indicando que clubes de Lima estarían dispuestos a conversar con él. Incluso recordaron que años atrás existió la posibilidad de que Barcos llegue al cuadro celeste, aunque finalmente la operación no se concretó.

“El que o estuvo de acuerdo fue Paulo Autuori”, señaló Rebagliati al recordar la ocasión en la que Sporting Cristal tuvo la opción concreta de fichar al actual delantero de FC Cajamarca.

Por el momento, el equipo cajamarquino está centrado en la recta final del Torneo Apertura. En la jornada 15 enfrentará a Sporting Cristal, un duelo en el que ambos equipos buscan alejarse de la parte baja de la tabla. Posteriormente, visitará Sullana para medirse ante Alianza Atlético.

En laúltima jornada, se disputará uno de los encuentros más esperados desde el inicio del torneo: Alianza Lima visitará el Estadio Héroes de San Ramón con la intención de sellar la obtención del Torneo Apertura.

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