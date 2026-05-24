A mitad de semana, la crisis de FC Cajamarca salió a la luz tras las fuertes acusaciones realizadas por Arley Rodríguez contra la dirigencia del club, señalando que esa situación fue la que provocó su salida del equipo cajamarquino. Luego del empate de FC Cajamarca, Hernán Barcos decidió pronunciarse tras ser consultado y terminó respaldando parte de las declaraciones del delantero colombiano.
Días atrás, Arley Rodríguez denunció presuntos malos tratos dentro de la institución cajamarquina, además de amenazas y presiones para que algunos futbolistas abandonaran el equipo. Incluso, aseguró que ciertos jugadores recibieron fotografías intimidantes relacionadas con armas y familiares.
Tras una semana cargada de tensión, Hernán Barcos fue consultado sobre las explosivas declaraciones de su excompañero y sorprendió al confirmar que varias de las situaciones denunciadas realmente ocurrieron dentro del club.
“Todo lo que dijo Arley Rodríguez sí pasó”, declaró el delantero argentino, dejando en claro que FC Cajamarca atraviesa un momento complicado a nivel interno en pleno Torneo Apertura 2026.
Las palabras del ‘Pirata’ generaron aún más revuelo debido a que, días atrás, la dirigencia de FC Cajamarca había emitido un comunicado rechazando tajantemente todas las acusaciones realizadas por Rodríguez.
En dicho pronunciamiento, el club aseguró que nunca existieron amenazas ni actos de hostilidad laboral contra sus futbolistas y sostuvo que la salida del atacante colombiano respondió únicamente a temas disciplinarios y contractuales.
Sin embargo, las recientes declaraciones de Hernán Barcos terminan reforzando la versión presentada por Arley Rodríguez, situación que deja muy cuestionada a la dirigencia de FC Cajamarca.
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