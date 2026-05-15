Hernán Barcos volvió a ser protagonista en FC Cajamarca tras la victoria ante Sporting Cristal, luego de anotar un gol y brindar una asistencia. Al finalizar el encuentro, el delantero argentino declaró sobre su futuro en el club y confesó que su continuidad aún no está asegurada. Además, señaló que todo se definirá cuando termine el Torneo Apertura 2026, aunque dejó en claro que, si continúa, está dispuesto a darlo todo por el equipo cajamarquino.

El delantero señaló que la dirigencia viene evaluando realizar cambios importantes dentro del plantel debido a temas económicos y futbolísticos. Incluso, aseguró que el propio presidente del club le adelantó que podría formar parte de la lista de salidas para el segundo semestre del año.

“El presidente me dijo que cuando termine el Apertura va a analizar por tema económico y futbolístico, que posiblemente van a salir muchos jugadores y que dentro de eso estaba yo”, declaró Barcos, dejando en claro que su permanencia todavía es incierta.

Pese a ello, el atacante tomó la situación con tranquilidad y aseguró entender cómo funciona el fútbol profesional. “No hay problema, uno es profesional y sabe cómo funciona el fútbol. Si me toca salir, así será y si no, a seguir aquí”, agregó.

Más allá de la incertidumbre sobre su futuro, Barcos también analizó el presente deportivo del equipo cajamarquino. El argentino destacó la reacción que tuvo el plantel luego de un complicado inicio de temporada y aseguró que el grupo logró cambiar la mentalidad en las últimas jornadas.

“Creo que tuvimos que pasar momentos difíciles para cambiar el chip. La actitud mejoró en todos los sentidos y sabíamos que teníamos jugadores con jerarquía. Había que demostrarlo dentro de la cancha”, sostuvo el delantero.

Asimismo, el exjugador de Alianza Lima reconoció que las lesiones y algunos problemas internos afectaron el rendimiento del equipo durante varias fechas del campeonato. Sin embargo, destacó que el grupo logró fortalecerse poco a poco para volver a competir.

“En los primeros partidos nos faltó un poco de suerte y después tuvimos muchos problemas, pero tratamos de solucionarlos para que no afecten al grupo, que es lo más importante”, comentó.

Finalmente, Barcos se mostró feliz por seguir aportando goles al equipo y remarcó que lo más importante siempre será el rendimiento colectivo. “Para un delantero siempre es importante convertir, pero más importante es conseguir victorias para el grupo que trabaja todos los días”, concluyó.

Tras esta victoria, FC Cajamarca se prepara para afrontar sus últimos partidos del Torneo Apertura ante Alianza Atlético y, en la última jornada, frente a Alianza Lima, con la consigna de salir de la parte baja de la tabla.

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