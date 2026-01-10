Sebastián Pineau está de regreso en el fútbol peruano. El joven delantero, en su momento ‘potrillo’ de Alianza Lima, fue oficializado como el flamante refuerzo de FC Cajamarca para la temporada 2026 de la Liga 1. Tras su paso por el fútbol español, Pineau ya se integró al cuadro cajamarquino, donde completó su primer entrenamiento bajo las órdenes de Carlos Silvestri y se reencontró con Hernán Barcos y otros futbolistas que fueron sus compañeros en su pasado por La Victoria. Su llegada representa un nuevo movimiento para el club recién ascendido, que busca consolidarse en la máxima categoría con una mezcla de juventud y experiencia.

El 2025 fue un año de contrastes para el atacante de 22 años. Inició la temporada terminando su vínculo con el Austin FC II de la MLS Next Pro, donde había logrado destacar como goleador. En abril del año pasado, dio el salto a España para unirse al Recreativo de Huelva. Sin embargo, su experiencia en el ‘Decano’ del fútbol español fue discreta en cuanto a participación; sumó apenas 141 minutos entre la Primera y Segunda Federación, lo que motivó su decisión de rescindir contrato y buscar nuevos horizontes donde recuperar el ritmo competitivo.

“Sebastien Pineau deja de ser futbolista del Recreativo de Huelva. Agradecemos su tiempo en el club, y le deseamos la mayor de las suertes en su futuro”, informó el club español a través de sus redes sociales. De esta manera, el delantero quedó libre para buscar un nuevo destino, cerrando rápidamente su llegada a FC Cajamarca. Será su tercera camiseta en el fútbol peruano, pues también tuvo un paso por la Universidad César Vallejo en la temporada 2021.

La trayectoria de Pineau comenzó en las divisiones menores de Alianza Lima, club donde se formó y con el que debutó profesionalmente tras ser el máximo artillero del Torneo de Reservas en 2022. Sus buenas condiciones llamaron la atención del mercado internacional, llevándolo a Estados Unidos en 2023. En el Austin FC II vivió su etapa más productiva fuera del Perú, anotando 14 goles en 50 partidos y coronándose campeón de la MLS Next Pro, consolidándose como una de las promesas con mayor proyección de su categoría.

En cuanto a su historia con la Selección Peruana, Pineau ha tenido un recorrido particular debido a su triple nacionalidad (peruana, chilena y francesa). Aunque inicialmente representó a la sub-20 de Chile en algunos amistosos, finalmente optó por defender la camiseta de la Bicolor. Fue pieza importante en el Sudamericano Sub-20 de 2023 realizado en Colombia, donde disputó los cuatro partidos de la fase de grupos. Además, en años anteriores, fue invitado recurrente como sparring de la selección mayor durante el proceso de Ricardo Gareca.

En FC Cajamarca, el delantero tendrá un reencuentro especial con varios excompañeros de su etapa en La Victoria. La directiva del club ha armado un plantel con nombres de peso como Hernán Barcos, Pablo Lavandeira, Pablo Míguez y Ricardo Lagos. El ‘Pirata’ Barcos fue uno de los principales promotores de su llegada, recomendando su fichaje para potenciar la ofensiva. Cabe recordar que ambos fueron parte del plantel de Alianza Lima que fue bicampeón en 2022 en el fútbol peruano.

En el ‘Caballo Negro’, Pineau también se reencontrará con el colombiano Arley Rodríguez, quien fue pieza importante en la obtención de dicho título. En cuanto a otros nombres importantes, el recién ascendido a Liga 1 también fichó a Matías Almirón, Jonatan Betancourt, Alexis Rodas, Enmanuel Páucar, Brandon Palacios, Nilson Loyola, Jonathan Medina y Tomás Andrade, entre otros.

Con su firma estampada por las próximas dos temporadas, Sebastián Pineau inicia un nuevo capítulo con el objetivo de recuperar su mejor versión goleadora en la altura de Cajamarca. Su presencia no solo aporta frescura al ataque del equipo azul y oro, sino que también le permite estar nuevamente bajo el radar de la selección nacional en un año clave para las Eliminatorias. El ‘Potrillo’ está listo para demostrar que su paso por el extranjero le ha otorgado la madurez necesaria para brillar en la Liga 1.

