La Liga 1 2026 no da tregua. Luego de una fecha 14 que dejó varios resultados sorpresivos, el Torneo Clausura continuará con su decimoquinta jornada, que se disputará entre el sábado 31 de octubre y el martes 3 de noviembre. Sporting Cristal y Sport Huancayo comparten el liderato con 28 puntos, mientras que Universitario los sigue de cerca con 27 y un partido pendiente. Alianza Lima, por su parte, necesita recuperarse para no despedirse de la pelea por el título.

La jornada comenzará el sábado 31 de octubre con un solo compromiso. Alianza Atlético recibirá a Juan Pablo II College desde las 3:30 p.m. en el Estadio Campeones del 36. Ambos equipos llegan con 25 puntos y todavía tienen posibilidades matemáticas de ganar el Clausura, por lo que necesitan una victoria para seguir cerca de los primeros lugares. Un empate podría complicar las aspiraciones de los dos en esta recta final.

El domingo 1 de noviembre se disputarán tres encuentros. La actividad arrancará a las 11:00 a.m. con el duelo entre CD Moquegua y Los Chankas, en el Estadio 25 de Noviembre. Luego, desde la 1:15 p.m., Cusco FC recibirá a Sport Boys en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Los cusqueños buscarán sumar tres puntos importantes para mantenerse en la pelea por los primeros puestos del Clausura.

Ese mismo domingo llegará uno de los partidos más esperados de la jornada. Universitario visitará a Atlético Grau desde las 3:30 p.m. en el Estadio Mansiche de Trujillo. Los dirigidos por Fabián Bustos tienen 27 puntos y saben que una victoria será fundamental para seguir dependiendo de sí mismos. Además, los cremas todavía deben disputar su encuentro pendiente frente a Sport Boys, programado para el miércoles 4 de noviembre, por lo que tienen una buena oportunidad de recuperar el liderato.

Sporting Cristal es el actual puntero del Torneo Clausura 2026 por tener una mejor diferencia de goles. (Foto: GEC)

El lunes 2 de noviembre también habrá tres partidos. Sport Huancayo recibirá a Melgar desde las 11:00 a.m. en el Estadio IPD de Huancayo, en un enfrentamiento directo entre dos candidatos al título. Los locales tienen 28 puntos, mientras que los arequipeños suman 26. Más tarde, a la 1:15 p.m., UTC se medirá con Deportivo Garcilaso en el Estadio Héroes de San Ramón. El equipo cusqueño buscará recuperarse de su última derrota y mantenerse cerca de los líderes.

La atención del lunes también estará puesta en Sporting Cristal, que enfrentará a FC Cajamarca desde las 3:30 p.m. en el Estadio Alberto Gallardo. Los celestes llegan motivados después de vencer por 3-2 a Alianza Lima y recuperar el primer lugar del Clausura gracias a su mejor diferencia de goles. Con 28 unidades, el equipo rimense necesita ganar para mantener sus aspiraciones intactas, especialmente porque Universitario tiene un partido menos y podría superarlo en la clasificación.

El martes 3 de noviembre se cerrará la fecha 15 con dos compromisos. Primero, Comerciantes Unidos recibirá a ADT desde las 3:00 p.m. en el Estadio Juan Maldonado Gamarra. Luego, a las 8:00 p.m., Alianza Lima enfrentará a Cienciano en Matute. Los blanquiazules vienen de perder frente a Sporting Cristal y se quedaron con 25 puntos, por lo que están obligados a ganar. El equipo de Pablo Guede necesita sumar de a tres y esperar que sus principales competidores tropiecen para seguir soñando con el Clausura.

De esta manera, la fecha 15 promete ser determinante para el futuro del campeonato. Universitario, Sporting Cristal y Sport Huancayo tienen la posibilidad de dar un paso importante hacia el título, mientras que Alianza Lima, Melgar y los demás perseguidores buscarán aprovechar cualquier resultado favorable. Todos los encuentros podrán seguirse a través de L1 MAX, señal encargada de transmitir los partidos de la Liga 1 2026. Con apenas tres jornadas por delante para la mayoría de los equipos, cada punto comienza a valer mucho más.

Alianza Lima no depende de sí mismo para ganar el Torneo Clausura 2026. (Foto: LFPP)

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