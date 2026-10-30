La final del Mundial 2026 entre Argentina y España dejó distintas reacciones, especialmente por el rendimiento del equipo dirigido por Lionel Scaloni. La ‘Albiceleste’ no pudo mostrar su mejor versión y terminó cayendo por la mínima diferencia ante el conjunto español, que se quedó con el título.

Tras el resultado, algunos hinchas comenzaron a especular sobre las razones del desempeño argentino e incluso circularon versiones que apuntaban a supuestas amenazas antes del encuentro. Ante ello, Enzo Fernández decidió aclarar lo sucedido y descartó que el plantel haya atravesado una situación de ese tipo.

Durante su participación en el programa ‘Los Edul’, el mediocampista fue contundente al referirse al tema. “En la final no pasó nada. Todo mentira e inventado”, expresó, dejando en claro que las versiones que circularon no tenían fundamento.

Además, el futbolista reveló que los rumores llegaron hasta su entorno familiar y que incluso sus padres se comunicaron con él para preguntarle qué había ocurrido. “Me llamaron hasta mis viejos”, contó sobre la repercusión que tuvieron aquellas versiones.

Enzo también reconoció que Argentina no llegó en las mejores condiciones físicas para afrontar el partido decisivo. “España nos ganó bien y hay que felicitar al rival. Llegamos con lo justo en lo físico”, sostuvo, al explicar uno de los factores que, desde su perspectiva, influyeron en el desarrollo de la final.

Por otro lado, Fernández se refirió a lo que habría sucedido si el encuentro terminaba igualado durante los 90 minutos y se definía desde el punto de penal. El volante dejó una llamativa declaración al asegurar que la selección argentina habría conseguido el título en esa instancia.

“Si íbamos a los penales contra España ganábamos la Copa del Mundo”, afirmó. De esta manera, el mediocampista respondió a las versiones que circularon después de la final y respaldó el resultado conseguido por el equipo español.

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