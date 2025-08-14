Felipe Vizeu es nuevo jugador de Sporting Cristal. (Video: Boleiragem Gols / Foto: Getty Images)
Felipe Vizeu es nuevo jugador de Sporting Cristal. (Video: Boleiragem Gols / Foto: Getty Images)

Felipe Vizeu llegó a un acuerdo con Sporting Cristal y será el ‘9’ extranjero que tanto estaban esperando en el Rímac.

Noticia en desarrollo...

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Luego de vencer por 1-0 a Melgar, Sporting Cristal volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Binacional, en el compromiso correspondiente a la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el sábado 16 de agosto desde las 5:30 p.m. y se disputará en el Estadio Guillermo Briceño Rosamedina.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

