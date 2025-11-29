En estos días de furor en la capital por la final de la Copa Libertadores, si bien la Liga 1 ya tiene a Universitario de Deportes como su vigente tricampeón, hay tres clubes que se mantienen a la expectativa por lo que sucederá en los play-offs por el cupo de Perú 2. Alianza Lima y Sporting Cristal se verán las caras en la semifinal, mientras Cusco FC, al haber terminado segundo en la tabla de posiciones acumulada, espera a su rival en la final; ambas llaves serán con encuentros de ida y vuelta.

Uno de los más entusiasmados con estos partidos definitorios es Felipe Vizeu, quien pese a estar en deuda con Sporting Cristal por su bajo aporte goleador desde su llegada –solo ha marcado dos goles en siete encuentros disputados, ambos a Ayacucho FC en el triunfo por 3-0 en el Gallardo–, quiere sacarse el clavo y desde ya tiene en la mira a Alianza Lima.

En una reciente entrevista con L1 Radio, el delantero de 28 años reveló que Paulo Autuori aumentó la exigencia en los últimos entrenamientos, buscando sacar lo mejor del equipo de cara a los play-offs. “Autuori siempre está conversando con nosotros, buscando lo mejor, sacando lo mejor de todos, entonces, ahora sabemos de la importancia de este partido para pelear hasta el final”, afirmó.

Esta será la primera vez que Vizeu enfrente a uno de los compadres, pues en el choque contra Universitario no sumó minutos tras lesionarse en el calentamiento. “Tenemos que entender nuestro compromiso, lo que tenemos que hacer y estamos enfocados para sacar este partido adelante. Es un clásico, es un partido difícil, con buenos jugadores, pero sabemos que este es nuestro foco principal”, añadió.

Felipe Vizeu llegó a Sporting Cristal tras desvincularse del Remo FC de Brasil. (Foto: Sporting Cristal)

Al ser consultado sobre lo mucho que le ha costado ser determinante en Sporting Cristal, Felipe Vizeu explicó que todavía está pasando por un proceso de adopción, algo que, según su mirada, atraviesa cualquier jugador que llega de un país distinto y tiene que acoplarse a un campeonato desconocida. Eso sí, está seguro que pronto explotará todo su potencial.

“Sabemos que tenemos un tiempo de adaptación, eso pasa con todos los jugadores que salen de su país, y conmigo no es diferente, a pesar de que mi experiencia y que he pasado por grandes clubes. Estoy tranquilo, sé que puedo ayudar mucho y claro, una pretemporada me puede ayudar más”, acotó.

En cuanto a su estilo de juego y lo que le pide Paulo Autuori dentro del campo, remarcó: “Él me pide salir del área, pero es una característica mía. Mis entrenadores me piden eso, en Brasil no tenemos jugadores que se queden en el área. Tengo movilidad, de ayudar a mis compañeros con jugadas, me siento en la obligación de hacer cuando veo que los balones no están llegando tanto”.

Por último, sobre disputar más partidos en diciembre, Felipe Vizeu no se hizo dramas ya que en Brasil acostumbra a tener un calendario aún más apretado. “Para mí es una cosa normal, porque en Brasil jugamos entre 70 y 80 partidos en el año. Estamos en el final de la temporada, no es una cosa fácil, pero estamos listos y enfocados en este partido contra Alianza Lima y si Dios quiere, luego enfrentar a Cusco FC”, sentenció.

Felipe Vizeu registra dos goles con Sporting Cristal. (Foto: Ubaldo Villalobos)

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Después de vencer por 2-1 a Atlético Grau, Sporting Cristal volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a Alianza Lima, en el partido correspondiente a la ida de la semifinal de los play-offs de la Liga 1 por el cupo de Perú 2 en la Copa Libertadores 2026. Dicho duelo se disputará el martes 2 de diciembre desde las 8:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Nacional.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 MAX, Zapping, DGO, Claro Video y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.

