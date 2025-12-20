La ventana de fichajes de la Liga 1 comienza a tener su punto más alto y los equipos se preparan para la temporada 2026. El mes de diciembre siempre apunta a ser clave, con miras al inicio de las pretemporadas. En lo que respecto a los que participarán en torneos internacional, Deportivo Garcilaso sigue acumulando refuerzos, con el afán de tener variedad de elementos en su plantilla. Este sábado, anunciaron la incorporación de Christopher Olivares, procedente de Atlético Grau. Así como él, hay otros nombres que ya estamparon su firma con la institución.

Si bien Olivares fue el último en ser anunciado, Deportivo Garcilaso podría despertar el interés en la próxima temporada. Previamente, desde el ‘Pedacito de Cielo’ informaron del arribo de Horacio Benincasa, quien fue capitán de Alianza Atlético y asoma por una nueva aventura en Liga 1.

Desde el cuadro ‘Vendaval’, también llegó Agustín Graneros, quien fue uno de los goleadores de la temporada, apuntando a ser titular producto de la salida de Pablo Erustes (fichó por Melgar). El argentino fue tentado por Alianza Lima, pero decidió mudarse al Cusco para el 2026.

En la dirección técnica también hubo novedades: Hernán Lisi asumirá el cargo de DT para relevar el puesto que dejó Carlos Bustos. El mercado más atractivo para Garcilaso llegó desde Cienciano porque ficharon a jugadores del ‘Papá’ para intentar meterse a la pelea por fase de grupos de Copa Sudamericana.

Claudio Torrejón, uno de los ejes de la volante de Cienciano dejó la institución y, aunque seguirá en Cusco, cambió de camiseta. Beto Da Silva también fue anunciado, junto a Adrián Ascues que rescindió su vínculo, tras ir como préstamo a César Vallejo a mediados del 2025.

En redes sociales, el club también dio a conocer los jugadores que renovaron su vínculo. Patrick Zubzuck en el arco y Kevin Sandoval, por ejemplo, fueron parte de los titulares en la temporada. Misma situación para Aldair Salazar, Erick Canales, Francisco Arancibia, Xavi Moreno y Orlando Núñez.

¿Cuándo jugará la Copa Sudamericana?

Deportivo Garcilaso disputará la fase previa de la Copa Sudamericana 2026, tras quedar en el séptimo lugar de la tabla acumulada en la Liga 1 2025. El ‘Pedacito de Cielo’ enfrentará a Alianza Atlético en condición de visitante. Por ahora, el cuadro de Sullana no ha confirmado donde hará su labor de local.

Según lo establecido por la organización, los encuentros de esta fase preliminar se disputarán entre el 3 y el 5 de marzo. Las fechas exactas y los horarios aún deberán ser confirmados, pero el margen de preparación ya está marcado para los equipos involucrados.

De esta manera, la Copa Sudamericana 2026 arrancará con enfrentamientos directos entre peruanos, cargados de historia, expectativas y la presión de saber que no hay revancha. El sorteo dejó claro que el camino será corto, pero intenso, para quienes sueñan con seguir compitiendo a nivel continental.

