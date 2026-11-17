La expectativa en tienda merengue se mantiene al límite mientras el primer equipo afina los últimos detalles tácticos antes de afrontar el duelo más trascendental de toda la temporada 2026. En medio de esa tensa preparación, el entrenador Fabián Bustos decidió tomar la palabra para calmar la enorme preocupación que existía entre los hinchas respecto al actual estado físico de Gianluca Lapadula. El estratega argentino brindó alcances sobre la evolución del atacante ítalo-peruano, confirmando cómo avanza su recuperación pensando en los definitivos play-offs.

El cuadro estudiantil visitará a Sport Huancayo este domingo 22 de noviembre en la siempre incontrastable ciudad. Una victoria en este complicado recinto deportivo podría garantizar su clasificación directa a la gran final del campeonato peruano, si es que Sporting Cristal no triunfa de local, para pelear el ansiado título.

La incertidumbre sobre el ‘Bambino’ comenzó tras sufrir una molestia muscular, en el último partido de la Selección Peruana, que lo marginó de los recientes entrenamientos en Campo Mar. Ante las constantes especulaciones sobre una posible rotura fibrilar que lo alejaría por completo del cierre de año, el director técnico decidió aclarar dudas.

Gianluca Lapadula deja la cancha por una molestia en el muslo izquierdo. Foto: Captura de video/AméricaTV

Durante su último acercamiento a la prensa, al salir de los entrenamientos en Lurín, el estratega transmitió mucha calma asegurando que la evolución del atacante cumple los plazos previstos. “Lapadula está recuperándose, va todo bien solo hay que seguir trabajando”, confesó con evidente optimismo.

El comando técnico crema considera indispensable tener al artillero en plenitud física para encarar los próximos encuentros definitorios por el ansiado campeonato nacional. Sus recientes actuaciones y cuota goleadora lo convirtieron en un jugador fundamental dentro del esquema ofensivo universitario, con 9 goles y 4 asistencias en el Torneo Clausura.

Cerrando su intervención, el director técnico aprovechó la gran atención mediática para enviar un sentido mensaje dirigido directamente a toda la multitudinaria fanaticada crema. “Al hincha decirle gracias y pedirle que nos siga apoyando”, manifestó.

De esta manera, Universitario de Deportes viajará a la ciudad de Huancayo sabiendo que su principal carta de gol evoluciona muy favorablemente. El equipo merengue confía plenamente en conseguir un resultado favorable, que disminuiría la cantidad de partidos y aumentaría el descanso del plantel.

Gianluca Lapadula será baja para la definición del Torneo Clausura. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de empatar por 2-2 con CD Moquegua, Universitario volverá a tener actividad luego de la fecha FIFA cuando visite a Sport Huancayo, en el compromiso correspondiente a la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el domingo 22 de noviembre desde las 3:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio IPD de Huancayo.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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