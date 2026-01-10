Mientras Alianza Lima se prepara para un estreno internacional en la Serie Rio de la Plata, como parte de su pretemporada en Uruguay. El sorteo del fixture de la Liga 1 2026 se llevó a cabo este último viernes 9 de enero, donde se conocieron los cruces que determinarán el rumbo del campeonato. Ahora que el cuadro de La Victoria ya cuenta con un calendario establecido para el Torneo Apertura y Clausura del fútbol peruano, tanto la dirigencia como Pablo Guede deberán comenzar a planificar lo que les espera durante las próximas semanas, antes del inicio del campeonato y su debut en la Copa Libertadores.

Si bien la Liga 1 todavía no anuncia las fechas exactas ni los estadios que albergarán los primeros partidos del torneo, Alianza Lima ya sabe que enfrentará a Sport Huancayo en su estreno y en condición de visitante, en un duelo que promete estar lleno de emociones que generará expectativa por lo que podrá hacer el equipo de Guede en la altura.

Posteriormente, los ‘Blanquiazules’ recibirá a Comerciantes Unidos en el estadio Alejandro Villanueva del barrio de Matute. Tras ello, tienen previsto volver a viajar para jugar contra Alianza Atlético, en el Campeones del 36 bajo el intenso calor de Sullana, en la que será otra de sus primeras pruebas de fuego.

El cuadro 'blanquiazul' inició su pre-temporada en Uruguay. (Foto: Alianza Lima)

Unas fechas más tarde, en la jornada 9, Alianza Lima tendrá la difícil tarea de visitar al vigente tricampeón del fútbol peruano, que además es su clásico rival, Universitario de Deportes. Este partido marcará el primer duelo entre los ‘Compadres’, que posteriormente se medirán en Matute por el Torneo Clausura.

A diferencia del año anterior, esta temporada si contará con un número par de equipos participantes -en total son 18- por lo que la campaña será regular, sin ningún descanso estipulado de parte de algún equipo. Serán 17 fechas, tanto del Torneo Apertura como del Torneo Clausura.

Fixture completo de Alianza Lima

Fecha Partido Local / Visitante 1 Sport Huancayo vs Alianza Lima Visitante 2 Alianza Lima vs Comerciantes Unidos Local 3 Alianza Atlético vs Alianza Lima Visitante 4 Alianza Lima vs Sport Boys Local 5 UTC vs Alianza Lima Visitante 6 Alianza Lima vs FBC Melgar Local 7 Deportivo Garcilaso vs Alianza Lima Visitante 8 Alianza Lima vs Juan Pablo II Local 9 Universitario vs Alianza Lima Visitante 10 ADT vs Alianza Lima Visitante 11 Alianza Lima vs Cusco FC Local 12 Atlético Grau vs Alianza Lima Visitante 13 Alianza Lima vs CD Moquegua Local 14 Alianza Lima vs Sporting Cristal Local 15 Cienciano vs Alianza Lima Visitante 16 Alianza Lima vs Los Chankas Local 17 FC Cajamarca vs Alianza Lima Visitante

Hay que tener en cuenta que estos partidos tendrán la localía invertida para el Torneo Clausura 2026. El formato sigue siendo el mismo que del año pasado, se repite que para que un ganador de alguno de los torneos cortos no pierda su lugar en los play-offs, deberá terminar entre los siete primeros lugares del acumulado. Además de que nuevamente se jugarán los play-offs por Copa Libertadores.

¿Cuándo comenzará la Liga 1 2025?

Inicialmente se había pactado que la Liga 1 2025 comenzara durante la semana del 30 de enero, pero la incertidumbre aún se mantiene por el conflicto creciente de los clubes con 1190 Sports y los derechos televisivos. Si bien, se habría ya llegado a un acuerdo, hay algunos equipos que aún no se han mostrado conformes, por lo que podría seguir poniendo el riesgo dicho inicio.

TE PUEDE INTERESAR