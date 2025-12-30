En Alianza Lima el mercado de fichajes se encuentra activo y así como se dieron algunas llegadas, también se marcaron salidas. Desde club vienen informando estas noticias a través de redes sociales, aunque algunos juveniles que pasaron desapercibidos como es el caso de Mauricio Arrasco. El volante culminó contrato con la institución, por lo que emprenderá un nuevo destino para tener la continuidad esperada. La particularidad llegó en su mensaje de despedida porque recibió un comentario de Pablo Ceppelini, su ex compañero, quien hizo alusión a la falta de oportunidades.

“11 años de mi vida en esta hermosa institución! Club en el que aprendí mucho, tanto en lo personal como en lo futbolístico, me despido de este club con mucha nostalgia por todo lo que pase desde los 10 años hasta ahora”, inició el volante junto a fotos de su etapa formativa en Alianza Lima.

Además, agregó su gratitud por los momentos brindados en el periodo que estuvo como profesional: “Sentimientos inexplicables porque no pensé que este día llegaría! Agradecer a todos los que formaron parte de mi carrera que pasé en el club y desearle los mayores de los éxitos”.

En el post recibió mensaje de algunos compañeros de la categoría 2004 de los ‘Potrillos’ deseándole éxitos en sus proyectos. Sin embargo, uno de los que más llamó la atención fue el de Pablo Ceppelini, quien también dejó la institución en la temporada 2025, tras no renovar su vínculo.

El volante uruguayo, quien usó la camiseta ‘10′ en la temporada 2025, enfatizó en las pocas oportunidades que recibió Arrasco en la planilla principal: “Amigo mereces un lugar donde te valoren. Tenes una calidad y condiciones tremendas. La vas a romper toda en 2026 crack”.

Pablo Ceppelini dejó mensaje a Mauricio Arrasco en su despedida de Alianza Lima. (Captura: Instagram)

Con 21 años, Arrasco se despide de Alianza Lima con muchas experiencias vividas. Su primer contrato profesional fue firmado a inicios de 2023, con la esperanza de ganarse un lugar en el primer equipo. El primer partido que disputó fue el 10 de junio del mismo año ante Deportivo Garcilaso, en un choque que terminó en victoria (3-2) para los blanquiazules. Posteriormente, jugó dos duelos más: ante UTC y Cienciano.

La falta de oportunidades lo llevó a jugar por todo el 2024 en Alianza Universidad en la Liga 2, a préstamo desde Alianza. Tras lograr el ascenso con los huanuqueños (jugó 11 partidos), regresó a su club de origen, formando parte de la plantilla de Liga 3 de manera continua.

En este 2025 jugó solo una vez con el equipo principal el 9 de agosto ante Ayacucho FC, en el marco del Torneo Clausura. Su inclusión se debió a que el DT buscó darle un descanso a los titulares habituales, ya que se encontraban jugando la Copa Sudamericana.

¿Cuál es el destino de Mauricio Arrasco?

En los últimos días, se pudo conocer que Mauricio Arrasco no continuaría en Alianza Lima. Tras la confirmación del propio futbolista, solo faltarían detalles para marcar su destino: FC Cajamarca. De acuerdo al periodista Ernesto Macedo, su vínculo será por todo el año 2026.

En los próximos días se hará oficial el vínculo, teniendo en cuenta que ya fue dirigido por Carlos Silvestri, actual DT de la institución. Además, en el ‘Caballo Negro’ se encontrará con ex compañeros como Pablo Lavandeira, Said Peralta y la posibilidad de fichajes de Ricardo Lagos, Pablo Míguez y Hernán Barcos.

Mauricio Arrasco no continuará en Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)

