Alianza Lima vio nuevamente como su clásico rival, Universitario, celebró un título nacional más en 2025, por lo que en esta temporada no tiene margen de error. Al respecto, su director deportivo, Franco Navarro, se mostró muy optimista por el futuro cercano de la institución que, además de buscar ganar la Liga 1, tiene el objetivo de meterse a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Poco antes de partir a Uruguay para continuar con la preparación al mando del entrenador argentino Pablo Guede, el directivo íntimo se refirió al inicio del año deportivo, el mismo que se viene planificando desde hace varias semanas atrás.

“Es una fase clave. La pretemporada comenzó en Lima con trabajos físicos muy fuertes y en Montevideo se complementará con partidos amistosos que nos permitirán llegar bien al inicio del torneo”, dijo Navarro en declaraciones a la prensa.

“El plantel se ha fortalecido y hemos renovado nuestras ilusiones. Tenemos la obligación de responder a las expectativas y el equipo se encuentra muy bien”, añadió.

En esa línea, compartió sus sensaciones de lo que le dejó el 2025, año en el que pese a quedar en el tercer lugar de la tabla acumulada, tras perder en un playoff ante Sporting Cristal, culminaron como Perú 4, y sobre todo lo que le espera al club.

“Más allá de no haber conseguido lo trazado el año anterior, hemos fortalecido al grupo desde la cabeza, con Pablo Guede y el comando técnico, así como con los jugadores. Todos estamos del mismo lado para lograr lo que nos hemos propuesto”, concluyó.

Franco Navarro junto a Néstor Gorosito en el inicio de la temporada 2025.

Alianza Lima fue uno de los primeros clubes peruanos en comenzar su preparación para las competencias que afrontará en 2026, y es que tiene al reloj en contra, pues en los primeros días de febrero se jugará su pase a la fase 2 de la Copa Libertadores.

Los blanquiazules se medirán en duelos de ida y vuelta frente al club 2 de mayo de Paraguay. Los partidos están programados para el 4 y 11 de febrero, primero en Asunción y luego en Lima.

