A su regreso a Lima luego de la gira en Argentina, Franco Navarro, director deportivo del cuadro blanquiazul, puso la calma en el mundo Alianza Lima luego de perder los amistosos ante Deportivo Riestra y Deportivo Morón, este último de Segunda División. Eso sí, le ganaron a Vélez Sarsfield en su primer partido de práctica en tierras argentinas. “No valoramos nuestra gira por los resultados, el equipo necesitaba jugar, al nivel que buscamos de Copa Libertadores, con ritmo y agresividad. Cuando se jueguen por los puntos tenemos todo el derecho de hacer la crítica necesaria. Estos partidos les sirve al cuerpo técnico y a los jugadores para saber que esto cada día es más complicado y corregir los errores que corresponda”, declaró Navarro.

El directivo también agregó que Paolo Guerrero no estuvo anoche ante Deportivo Morón por asuntos familiares. “Él no estuvo por un tema familiar, hoy está llegando (a Lima)”. Y sobre la ausencia de Pablo Ceppelini en los amistosos, fue tajante: “En el fútbol colombiano jugó más de 40 partidos, llegó sobre la hora, está trabajando en la parte física y llegará el momento en que se encuentre en plenas condiciones para estar con el equipo”.

El próximo reto de Alianza Lima será este sábado 25 de enero ante LDU en la ‘Noche Blanca’ en Quito. “No voy a hacer un análisis individual, a mí me interesa que el equipo tenga ritmo de partidos. El 25 jugaremos en la presentación de LDU, está por confirmarse un partido el 30 para llegar en óptimas condiciones al partido de Copa Libertadores. Esta gira nos ha permitido darle el ritmo de competencia de juego a los jugadores, que también nos ha afectado con algunas lesiones”, agregó Navarro.

Otra prueba más: Alianza Lima vs The Strongest

Los blanquiazules no tendrán tiempo para descansos, dado ya tiene pactado un duelo más previo a su estreno en la Copa Libertadores. Juan Pablo Revilla, presidente del Comité de Fútbol de The Strongest, confirmó que visitará a Alianza Lima el jueves 30 de enero en el Alejandro Villanueva. Todavía no se define el horario, pero se informó de que sería a las 20:00 horas porque será con acceso al público, es decir habrá venta de entradas. Ese cotejo marcaría el último partido del equipo de Néstor Gorosito de cara a su debut en la Copa.

El choque entre los íntimos y el ‘Tigre’ marcará el reencuentro de Guillermo Viscarra y su exequipo, un duelo especial para el arquero boliviano. En los próximo días habrán más novedades y también se comunicará sobre los precios de los boletos y cómo adquirirlas.

