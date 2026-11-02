La trascendental y agónica victoria de Sporting Cristal sobre Alianza Lima, el último jueves por el Torneo Clausura de la Liga 1, sigue generando reacciones. Y es que, además de lo sucedido en el terreno de juego del estadio Alberto Gallardo, se comentó mucho lo que pasó después entre el entrenador blanquiazul Pablo Guede y el delantero celeste Hernán Barcos.

El primer de ellos increpó el veterano atacante en la zona que une ambos vestuarios y esto generó la intervención de algunos jugadores y miembros del cuerpo técnico para evitar que el problema pase a mayores. Sin embargo, esta acción puede perjudicar a los involucrados con una posible sanción por parte de la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol.

Al respecto, y aunque no fue uno de los actores del impasse, Franco Velazco, administrador de Universitario de Deportes, fue consultado sobre si la institución crema presentaría algún reclamo formal para exigir sanciones a quienes fueron parte de esta especie de trifulca. Su respuesta fue clara y contundente.

“No, mantenemos la misma línea. No es un tema que nos corresponde a nosotros. Lamentar los hechos, eso no nos ayuda, no suma al fútbol en nuestro país”

“Es una situación que está de más en el fútbol. Más allá de quién sea el responsable, son cosas que no debieron ocurrir. Yo creo que el fútbol peruano tiene que mejorar y estas conductas no ayudan a ello”, dijo en declaraciones a la prensa tras el triunfo crema ante Atlético Grau en Trujillo.

La 'U' se impuso 3-1 sobre Atlético Grau y tomó la punta del Torneo Clausura de la Liga 1. (Foto: Universitario)

Como se recuerda, en otra ocasiones los clubes Alianza Lima y Universitario de Deportes iniciaron acciones contra la institución rival en este tipo de casos y pese a no ser parte del altercado. Por ello, la consulta de la prensa fue bastante oportuna para descartar más repercusiones en esta recta final de campeonato.

Localía de Sport Huancayo

Por otro lado, el dirigente crema mantuvo una postura similar cuando se refirió sobre un posible cambio de localía de Sport Huancayo para la fecha final del Torneo Clausura, por algunas obras que se han programado en el recinto donde es anfitrión el ‘Rojo Matador’.

“En realidad, como lo hemos venido comentando, nosotros nos mantenemos al margen de todas las discusiones que no nos competen a nosotros. Nosotros no somos locales en esa fecha, el local es Sport Huancayo”, apuntó Velazco.

“Nos llegó la información, como a todos ustedes, de que hay un problema con las tribunas, creo que una de las tribunas no tiene ITSE. En realidad, nosotros nos matenemos al margen de esa discusión, vamos a jugar en donde sea, no tenemos ninguna excusa nosotros para no proponer y lograr el objetivo”, añadió.

Al cierre de esta nota, Universitario de Deportes es el primer lugar del Torneo Clausura de la Liga 1 con 30 puntos, seguido muy de cerca por Sporting Cristal, Sport Huancayo y Alianza Atlético, todos con 28 unidades.

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