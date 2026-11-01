Domingo Dianderas consiguió una importante clasificación a los octavos de final de la Etapa Nacional de la Copa Perú 2026 con el debut de Jean Deza. El conjunto de Chincha derrotó por 3-1 a Atlético Torino en el estadio Félix Castillo Tardío y aseguró su continuidad en el certamen, luego del empate 1-1 registrado en el compromiso de ida disputado en Talara.

El equipo dirigido por Jorge Marquina resolvió buena parte de la serie en apenas 15 minutos del segundo tiempo. Con dos anotaciones de Morán y otra de Solari, los locales consiguieron ponerse 3-0 arriba en un lapso de siete minutos, desatando la celebración de sus hinchas en las tribunas.

Atlético Torino, uno de los clubes históricos del fútbol peruano, intentó reaccionar y consiguió descontar en el marcador. Sin embargo, el tiempo no le alcanzó para cambiar el destino de la eliminatoria y terminó despidiéndose de la Etapa Nacional de la Copa Perú 2026.

Tras el encuentro, el profesor Jorge Marquina conversó en exclusiva con Depor y destacó el triunfo conseguido frente a un rival de tradición. El entrenador también explicó que tuvo que realizar algunas modificaciones durante el compromiso debido a las molestias musculares que presentaron determinados futbolistas por la tensión y ansiedad del partido.

“Buen triunfo contra un histórico como Torino. Tuvimos que hacer algunos cambios rápidos porque los chicos sintieron algunas molestias musculares por la misma tensión y ansiedad del encuentro”, señaló el estratega en un primer momento a Depor.

Asimismo, Marquina valoró el aporte de algunos de sus futbolistas, entre ellos Johan Madrid, Aoki y Jean Deza, quien viene trabajando para ganarse mayores oportunidades dentro del equipo. “Madrid, con su jerarquía, da mucha solidez en la defensa; Aoki, con su experiencia en el medio, nos ayudó mucho. Deza está muy bien, se está entrenando muy bien y poco a poco tendrá más minutos”, comentó.

Ahora, Domingo Dianderas tendrá un nuevo desafío en los octavos de final: enfrentará a Bella Esperanza de Cañete, equipo que consiguió remontar su serie ante El Combe. Después de caer 2-0 en la ida, logró imponerse por un contundente 6-2 en casa y selló su clasificación a la siguiente instancia. La programación del enfrentamiento será anunciada próximamente por la organización.

Finalmente, el entrenador se refirió al objetivo que persigue su equipo y a la ilusión que representa jugar ante un estadio lleno. “Nos toca ahora un rival duro también como es Bella, con buenos jugadores, pero nosotros vamos paso a paso para lograr el objetivo. Estoy contento con los fichajes, todos los que llegaron. Es una sensación muy linda jugar con estadio lleno y llegar a una final sería histórico”, concluyó a este diario.

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