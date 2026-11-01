Con una anotación de Alex Calcina, Deportivo Municipal inició su participación en la fase de grupos de la Tradición Copera 2026 con una victoria por 1-0 sobre Regatas Lima, en el Estadio Hugo Sotil de Villa El Salvador.

El escenario tuvo un significado especial para el conjunto edil, pues fue testigo de una etapa importante de su historia reciente. Entre 2014 y 2018, el ‘Muni’ disputó allí encuentros de la Liga 2 y también de la Primera División, por lo que su regreso al recinto estuvo acompañado de un componente de nostalgia para sus hinchas.

Tras disputarse los encuentros correspondientes al Grupo 4, Deportivo Municipal se ubicó en la tercera posición de la clasificación, por detrás de Municipal de Chacos y José Gálvez, debido a la diferencia de goles. En tanto, Regatas Lima cerró la jornada en el quinto puesto, sin sumar unidades.

Depor conversó en exclusiva con el héroe edil Alex Calcina, extremo por izquierda, categoría 2004, que bien ubicado le dio el triunfo de cabeza venciendo al portero Nicolás Siles que no pudo hacer nada para evitar ver su valla caída. A continuación la entrevista.

1. Alex, ¿cómo se dio tu llegada a Deportivo Municipal? ¿Quién te contactó y qué significó para ti tener la oportunidad de vestir la camiseta edil?

Durante el mes y medio que estuve libre, sin competir antes de llegar a Deportivo Municipal, opté por seguir entrenando con mi preparador físico de alto rendimiento, Marcos Lazo, con quien vengo trabajando desde hace varios años y que es reconocido en el futsal como ‘Toro Lazo’. En uno de esos entrenamientos le comenté sobre el torneo que se aproximaba y él me contó que tenía una buena amistad con Jesús Álvarez, director deportivo del club. Fue así que, a través de ese contacto, se coordinó para que pudiera asistir a unos filtros de prueba con el equipo y, gracias a Dios, se concretó mi incorporación a la plantilla.

2. Llegas a un club con mucha historia y tradición copera. ¿Qué representa para ti formar parte de una institución como Municipal?

Representa ser custodio de un patrimonio vivo del fútbol peruano y de un símbolo de resiliencia social. Significa llevar sobre el pecho una historia construida a base de corazón, resistencia y una fe inquebrantable.

3. En apenas una semana de trabajo, el profesor Roberto Arrelucea ha tenido que construir un equipo prácticamente nuevo. ¿Cómo han sido estos primeros días de adaptación y qué aspectos les pidió priorizar?

Que, antes que nada, seamos una familia, que todos estemos comprometidos con la camiseta desde el primer día y que afrontemos cada entrenamiento con mucho compromiso, unión y alegría.

4. A pesar del poco tiempo de trabajo, lograron debutar con una victoria por 1-0 ante Regatas Lima, jugando de visitantes. ¿Qué valor le dan a este resultado y cómo consiguieron esa rápida conexión dentro del campo?

Como mencioné en la pregunta anterior, la clave fue la unión que conseguimos como grupo durante las semanas previas al campeonato y que seguiremos fortaleciendo. También han sido fundamentales el buen compañerismo y la comunicación que existe entre cada uno de nosotros.

Calcina le cuenta a Depor lo que signfica vestir la camiseta del Deportivo Municipal

5. Además de la victoria, tuviste la oportunidad de marcar el gol del triunfo. ¿Cómo viviste esa jugada y qué significado especial tiene anotar en tu debut con Municipal?

Marcar un gol con Deportivo Municipal tiene un significado profundamente emotivo e histórico, además de representar una gran responsabilidad. Siempre estaré agradecido con mi amado Padre Dios por permitirme vivir momentos tan lindos como el que disfruté en este partido.

6. ¿Qué identidad busca imprimirle el profesor Arrelucea a este nuevo Deportivo Municipal? ¿Qué les transmite respecto a la responsabilidad de defender estos colores?

Nos transmite un enorme orgullo llevar este escudo en el pecho, con toda su historia y tradición. Por eso, debemos dejar el alma y dar el 200 % en cada partido de este torneo, porque representamos a un club que merece vivir cosas buenas y alcanzar grandes objetivos.

7. Municipal tiene una tradición importante en el fútbol peruano. ¿Sienten que este grupo tiene la responsabilidad de devolver al club al protagonismo que su historia merece?

Siempre dejando todo en manos de Dios, porque sus tiempos y sus planes son perfectos. Mientras tanto, nosotros estamos preparados y comprometidos para dar lo mejor de cada uno, dejarlo todo en la cancha y luchar hasta el final en este torneo.

8. Después de este buen comienzo, ¿cómo deben trabajar para mantener esta línea de resultados y seguir creciendo como equipo, teniendo en cuenta que el gran objetivo es ganar la Copa Tradiciones y conseguir el ascenso a la Liga 3?

Venimos trabajando con mucha alegría, ilusión, enfoque y determinación, asumiendo cada entrenamiento con compromiso y preparando cada partido con la seriedad y responsabilidad que merece.

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