Adrián Ugarriza comenzó a hacerse notar en su nuevo club israelí. El delantero peruano marcó su primer gol con la camiseta del Hapoel Beer Sheva y fue protagonista en la contundente victoria por 5-2 sobre Maccabi Petah Tikva, resultado que le permitió a su equipo alcanzar, momentáneamente, el primer lugar de la liga local.

El encuentro correspondió a la novena jornada del campeonato israelí y tuvo un primer tiempo complicado para el conjunto visitante. Hapoel Beer Sheva se fue al descanso con una desventaja de 2-1, por lo que su entrenador decidió mover el equipo para buscar una reacción en el complemento.

Entre las modificaciones realizadas al inicio de la segunda mitad estuvo el ingreso de Adrián Ugarriza. El atacante nacional recibió la oportunidad de disputar todo el segundo tiempo y respondió con una actuación importante en la ofensiva de su equipo.

Con el marcador todavía abierto, Hapoel Beer Sheva consiguió cambiar el rumbo del compromiso y encontró los espacios necesarios para darle vuelta al resultado. La reacción colectiva terminó convirtiéndose en una goleada que confirmó su buen momento en el torneo.

La jornada también tuvo un momento especial para el peruano. A los 88 minutos, Ugarriza apareció para hacerse presente en el marcador y anotar el quinto tanto de su equipo, sellando el definitivo 5-2 y celebrando por primera vez desde su llegada al fútbol israelí.

Este resultado representa un impulso importante para Hapoel Beer Sheva, que alcanzó provisionalmente el primer puesto de la clasificación. Además, el equipo tendrá en la próxima jornada un compromiso directo frente a Hapoel Tel Aviv, en un encuentro que podría resultar determinante en la pelea por mantenerse en lo más alto.

En lo personal, Ugarriza continúa sumando minutos en su nueva experiencia internacional. Hasta el momento registra ocho participaciones con el conjunto israelí, dos de ellas en la Europa League, y empieza a encontrar protagonismo en el frente de ataque.

Sin demasiado tiempo para celebrar, el delantero peruano y sus compañeros deberán concentrarse en su siguiente desafío internacional. Hapoel Beer Sheva recibirá a OFI Creta este jueves, por la cuarta jornada del torneo europeo, en un partido en el que Ugarriza buscará prolongar su buen momento y seguir aportando goles a su equipo.

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