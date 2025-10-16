Este jueves 16 de octubre en horas de la mañana, luego del trabajo matutino del plantel de Universitario de Deportes bajo las órdenes de Jorge Fossati, Franco Velazco, administrador provincial del club, charló con los medios de comunicación en zona mixta. Entre sus intervenciones, tocó un tema coyuntural: la reciente reprogramación del partido frente a Sporting Cristal, que debió jugarse ayer 15 en el Estadio Nacional.

Como se recuerda, el compromiso de el pasado miércoles, válido por la jornada 14 del Torneo Clausura, no se disputó a raíz de la marcha programada para el mismo día, por lo que la Policía Nacional del Perú (PNP) denegó las garantías y solicitó que el choque fuera suspendido. Después de varios diálogos, el encuentro se retrasó hasta el jueves 23 de octubre.

En ese sentido, Franco Velazco reveló qué le dijo la Liga Profesional de Fútbol a Universitario: “Luego se producen los eventos de las marchas y coyuntura, postergándose el partido contra Cristal para el jueves 23. La razón que nos dio la Liga 1 del por qué no se postergó otro día es porque Cristal no tiene estadio, porque no hay posibilidad de utilizar el Estadio Nacional”.

El administrador provisional de los cremas, cuestionó que un club como Sporting Cristal no tenga un estadio con la capacidad de albergar un partido de la magnitud de lo que significa un clásico contra Universitario. Además, lamentó las condiciones en las que se encuentra en el Estadio Alberto Gallardo.

“Son cosas que en el sistema fútbol, en el sistema deportivo de nuestro país, tienen que cambiar. Estamos hablando de un club importante, y bueno, desafortunadamente tienen arrendado el Estadio Municipal de San Martín de Porres y que encima la mitad está sobre el agua”, manifestó.

Franco Velazco es el actual administrador provisional de Universitario. (Foto: Universitario)

En esa misma línea, deslindó cualquier responsabilidad de Universitario en esta reprogramación. “Entonces, en verdad no es culpa de la ‘U’ que la infraestructura deportiva, que supuestamente recae en los clubes, no esté acorde ni preste las condiciones necesarias para que la ‘U’, como debió haber ocurrido, haber jugado sin ningún problema en el Estadio Alberto Gallardo”, añadió

Por último, si bien ya era de público conocimiento, volvió a explicar la razón por la que la ‘U’ recibirá a Ayacucho FC en el Nacional y no en el Monumental, para el compromiso de este lunes 20 de octubre, por la fecha 15 del Torneo Clausura. Según detalló, fue por un pedido explícito de la CONMEBOL, ya que la final de la Copa Libertadores se llevará a cabo en el coloso de Ate.

“Es importante resaltar que el partido contra Ayacucho FC se posterga para el lunes 20 cuando ya estaba programado para el domingo 19, por un pedido de CONMEBOL de no utilizar el Monumental y un pedido de la Liga 1 por seguridad. La ‘U’ aceptó jugar el lunes 20”, concluyó.

Sporting Cristal y Universitario se enfrentarán el próximo jueves 13 de octubre. (Foto: Liga 1)

¿Cuándo juegan Sporting Cristal vs. Universitario?

El compromiso entre Sporting Cristal vs. Universitario está programado para el jueves 23 de octubre desde las 8:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 10:00 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a las 9:00 p.m.; en México a las 7:00 p.m.; y en España a las 3:00 a.m. del viernes 24.

¿En qué canales ver Sporting Cristal vs. Universitario?

El choque entre Sporting Cristal vs. Universitario se disputará en el Estadio Nacional, con la transmisión de L1 Max para todo el territorio peruano, canal disponible en la parrilla de DIRECTV, Best Cable, Claro TV y entre otros, además de su versión de streaming en la plataforma de L1 Play. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

