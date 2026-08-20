Ha pasado casi ya dos meses desde que Universitario anunció su fichaje, logrando que debute por primera vez en el fútbol peruano, pero pocas veces había tenido un acercamiento con la prensa. Tras 3 goles marcados desde su debut y habiendo ilusionado al hincha, Gianluca Lapadula se confesó sobre sus aspiraciones con el conjunto ‘crema’ y la relación que tiene con sus compañeros en la posición de atacante. Además, no fue ajeno a opinar sobre la posibilidad de que los partidos de la Selección Peruana se jueguen en la altura.

El experimentado delantero italo-peruano destacó la rápida y exitosa adaptación que ha experimentado desde su llegada al balompié nacional. A pesar de seguir de cerca a la institución durante varios años previos a su contratación, el atacante reconoció haber quedado gratamente sorprendido al confirmar la inmensa magnitud del equipo.

“Creo que a la U, yo ya la conocía, venía años conociéndola. Pero desde que vine me di cuenta que es mucho más y es el mejor equipo de Perú, con una gran hinchada. Y también a mi familia le encanta muchísimo y yo también me identifico mucho con este equipo”, aseguró en conferencia.

Lapadula llega con una racha de 3 goles de manera consecutiva con Universitario. (Foto: Liga 1)

Para potenciar el bloque ofensivo, el comando técnico le ha solicitado forjar asociaciones constantes sobre el terreno de juego. “El profe nos pide de buscarnos mucho en el campo, no solo con él. También con Flores, con el Tunche, con Reyna nos pide lo mismo”, detalló el artillero respecto a las indicaciones.

El atacante es plenamente consciente de la enorme exigencia que representa vestir esta histórica camiseta. “En todos los partidos hay presión. Siempre se tiene que ganar, sí o sí. Sobre todo con la U”, sentenció, recordando además que el reciente encuentro por el aniversario fue “una fiesta increíble”, pese al amargo resultado.

Sobre su racha goleadora y la reciente marca de 200 anotaciones en su carrera profesional, el ‘Bambino’ confesó que más que un objetivo, siempre representó su gran sueño. “Es muy simple. Yo vivo para el gol... cada celebración para mí es algo que yo busco cada día, cada momento”, aseveró sobre su efusividad.

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