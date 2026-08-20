Jean Ferrari, director general de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol, habló sobre los principales planes que se vienen trabajando para el futuro de la Selección Peruana. El dirigente explicó la propuesta para utilizar la altura como parte de la estrategia de localía y también se refirió a la importancia de darle mayores oportunidades a los jóvenes en la Liga 1.

Uno de los principales temas abordados fue la posibilidad de que Perú vuelva a utilizar estadios de altura en sus partidos oficiales. Ferrari aclaró que no se trata de jugar todos los encuentros en estas condiciones, sino de analizar estratégicamente qué compromisos podrían disputarse en ciudades como Cusco o Puno.

“Si no entienden de estrategia, ¿para qué dan una opinión sin conocer lo que nosotros todavía ni siquiera hemos mencionado? La estrategia es jugar dos, tres partidos. La idea es comenzar a buscar el mejor y mayor rendimiento de cara a buscar el objetivo”, explicó Ferrari. El dirigente señaló que cada encuentro será analizado de acuerdo con el rival y las condiciones que puedan favorecer el rendimiento de la ‘Bicolor’.

Ferrari también explicó que la decisión no dependerá únicamente de la altura, sino de un análisis integral junto al comando técnico. En ese sentido, mencionó que el entrenador Mano Menezes contará con un grupo de futbolistas que será evaluado desde el aspecto fisiológico para determinar quiénes están en mejores condiciones para afrontar este tipo de encuentros.

“Principalmente es estrategia”, sostuvo Ferrari, quien además defendió la posibilidad de utilizar la altura como una herramienta deportiva. El dirigente recordó su experiencia como futbolista en ciudades como Cusco, Arequipa y Huánuco y explicó que el jugador no se adapta completamente al aire, sino a factores como la velocidad, el peso y el recorrido del balón.

En cuanto al calendario de las próximas Eliminatorias, Ferrari confirmó que los dos primeros partidos de Perú como local se disputarían en altura. “Los dos primeros partidos locales sí los vamos a jugar a la altura”, manifestó, aunque evitó adelantar qué otros encuentros podrían trasladarse fuera de Lima.

Por otro lado, el director general de fútbol de la FPF también habló sobre el desarrollo de los jóvenes futbolistas peruanos. Explicó que una de las propuestas que será llevada a la mesa de trabajo con los clubes contempla el regreso de la bolsa de minutos para 2027, aunque con algunas restricciones relacionadas también con la cantidad de extranjeros.

Finalmente, Ferrari remarcó que todas estas medidas forman parte de un proyecto que busca mejorar el nivel de la Selección Peruana y generar un mayor universo de futbolistas. El dirigente aseguró que su objetivo es construir un equipo competitivo y que las decisiones sobre la localía, los jóvenes y el calendario responderán a una estrategia para buscar mejores resultados.

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